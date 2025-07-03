Мирослава УКРАЇНСЬКА
Про заборону української мови на окупованій Луганщині
Олена Шуляк
Олена Шуляк: В Україні формується нова система ветеранської підтримки
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині виявили майже 50 злочинів за браконьєрство під час нересту

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 74

 За три місяці операції «Нерест» завдано збитків на понад 10 мільйонів гривень

З 1 квітня по 19 червня на Полтавщині тривали профілактичні заходи в межах операції «Нерест». Їх мета — захист водних біоресурсів і боротьба з браконьєрством. За цей час поліцейські разом із природоохоронними службами провели понад 1300 рейдів та перевірок.

За інформацією управління превентивної діяльності поліції Полтавщини, відкрито 49 кримінальних проваджень за ст. 249 ККУ — незаконне зайняття рибним промислом. Сума збитків, завданих державі, перевищила 10 мільйонів гривень.

До суду вже направили 44 обвинувальні акти, у 12 справах є вироки. У порушників вилучено:

  • майже 2 тонни риби,
  • понад 100 одиниць заборонених снастей,
  • 16 плавзасобів,
  • 12 одиниць автотранспорту,
  • понад 5 км сіток.
— Незважаючи на завершення операції, контроль за дотриманням природоохоронного законодавства триватиме, — заявив т.в.о. заступника начальника поліції Полтавщини Роман Ніколаєнко.

З 1 липня на Полтавщині офіційно відкрився риболовний сезон. Рибалити дозволено на всіх водоймах, однак із дотриманням правил. Також під час воєнного стану діє заборона на навігацію для маломірних суден, крім окремих винятків.

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: навігація нерест нерестова заборона браконьєри
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх