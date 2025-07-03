На Полтавщині виявили майже 50 злочинів за браконьєрство під час нересту

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 74

За три місяці операції «Нерест» завдано збитків на понад 10 мільйонів гривень

З 1 квітня по 19 червня на Полтавщині тривали профілактичні заходи в межах операції «Нерест». Їх мета — захист водних біоресурсів і боротьба з браконьєрством. За цей час поліцейські разом із природоохоронними службами провели понад 1300 рейдів та перевірок.

За інформацією управління превентивної діяльності поліції Полтавщини, відкрито 49 кримінальних проваджень за ст. 249 ККУ — незаконне зайняття рибним промислом. Сума збитків, завданих державі, перевищила 10 мільйонів гривень.

До суду вже направили 44 обвинувальні акти, у 12 справах є вироки. У порушників вилучено:

майже 2 тонни риби,

понад 100 одиниць заборонених снастей,

16 плавзасобів,

12 одиниць автотранспорту,

понад 5 км сіток.

— Незважаючи на завершення операції, контроль за дотриманням природоохоронного законодавства триватиме, — заявив т.в.о. заступника начальника поліції Полтавщини Роман Ніколаєнко.

З 1 липня на Полтавщині офіційно відкрився риболовний сезон. Рибалити дозволено на всіх водоймах, однак із дотриманням правил. Також під час воєнного стану діє заборона на навігацію для маломірних суден, крім окремих винятків.