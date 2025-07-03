Суд щодо загибелі дівчинки, на яку в дитсадку впало дерево, знову відклали: у чому причина

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 152

Одна з обвинувачених не з'явилася на засідання з особистої поважної причини

Сьогодні, 3 липня, у стінах Автозаводського районного суду Кременчука мало б відбутися чергове слухання у кримінальному провадженні щодо загибелі 4-річної дитини внаслідок падіння дерева на території дитсадка № 19 під головуванням судді Гусача. Проте засідання знову відклали.

Як суддя повідомив на початку слухання, від захисника обвинуваченої Гладенької, адвоката Сьорі, надійшло клопотання з проханням перенести судове засідання — його підзахисна не може бути присутня у залі суду з поважних особистих причин.

Далі Сьоря в усній формі підтвердив інформацію, викладену в клопотанні. Суд заслухав думку інших учасників щодо відкладення судового засідання: і прокурор зазначила, що провести засідання за відсутності однієї з обвинувачених неможливо, а представники позивачів поклалися у цьому рішенні на розсуд суду.

Вислухавши усі сторони, суддя Гусач ухвалив рішення перенести засідання на іншу узгоджену дату: наступне слухання має відбутися 15 липня о 10.00.

Нагадаємо, минуле засідання, яке мало відбутися 9 червня, також відклали — тоді на слухання не прибули обидва адвокати однієї з обвинувачених.

Зазначимо також, що наприкінці травня одна із позивачів, мати загиблої дівчинки, клопотала про відвід судді, оскільки поставила під сумнів його упередженість. Проте суд клопотання про відвід судді не задовольнив.