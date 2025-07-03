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Наслідки влучань у Полтаві: 21 людина звернулася за медичною допомогою, пошкоджено понад 20 будівель

Сьогодні, 12:27 Переглядів: 373

 

На місці працюють волонтерські оранізації, медики надають необхідну допомогу постраждалим

Внаслідок обстрілу російськими дронами у Полтаві 21 людина звернулася за медичною допомогою, пошкоджень зазнали понад 20 будівель різної форми власності. Так прокоментувала наслідки влучань т. в. о. мера Полтави Катерина Ямщикова.

За її словами, поблизу місць влучань розгорнуто два міські штаби ліквідації. На місцях працюють усі профільні служби, задіяно сотні працівників та десятки одиниць техніки.

 

Фахівці наразі обстежують пошкоджені будинки, спілкуються із мешканцями, а психологи надають постраждалим необхідну допомогу. Працюють на місцях і волонтерські організації: Червоний Хрест, Проліска, Вільні та незламні, Право на захист.

За попередніми даними, вибито понад 100 вікон, пошкоджень зазнало понад 20 будівель:

  • 9 житлових багатоквартирних будинки;
  • 7 приватних домоволодінь;
  • 1 заклад освіти;
  • будівлі підприємницької діяльності.

Постраждали також десятки припаркованих неподалік цивільних автомобілів.

 

Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, у Сухопутних військах повідомили про влучання російських безпілотників у приміщення Полтавського ОТЦК та СП, а також розташований поруч приватний житловий будинок. Т.в.о. Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут підтвердив загибель 2 людей. Ще 11, за його словами, зазнали поранень. У місті змінили маршрути громадського транспорту.

Також наразі відомо, що внаслідок влучання постраждали двоє військовослужбовців терцентру та двоє працівниць Збройних сил України. Чи є серед загиблих військовослужбовці — наразі не повідомляють.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Катерина Ямщикова
Теги: обстріли Полтава наслідки атаки постраждалі
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