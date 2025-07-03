У Кременчуці витягли чоловіка з траншеї

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 0

Перед цим медики надали чоловікові необхідну допомогу

Ввечері 2 липня у Кременчуці рятувальники витягли чоловіка з прибудинкової ями на вул. Левка Лук’яненка. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Перед цим медики надали чоловікові необхідну допомогу. Вже після порятунку потерпілого переклали на ноші для подальшої госпіталізації.

Нагадаємо, 26 червня у селі Погреби Кременчуцького району надзвичайники врятували 11-річного хлопчика, який впав у колодязь на території приватного подвір’я.