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Кременчук, Соціальний захист

У Кременчуці відкрили комунальну установу «Турбота»: тут надають понад 20 соцпослуг

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 331

В установі працюють фахівці комунальних соціальних служб, департаменту соціального захисту, а також є простір для громадських ветеранських організацій

2 липня у Кременчуці офіційно відкрили комунальну установу «Центр надання соціальних послуг «Турбота». Втім установа вже працює для жителів громади протягом кількох місяців. 

«Турбота» надає понад 20 соціальних послуг для вразливих категорій населення, також для ветеранів, сімей, які втратили/мають зниклих безвісти членів родини на війні — від соціального супроводу, до психологічної і юридичної підтримки, консультації, послуг адаптації тощо. В установі є фахівці комунальних соціальних служб, департаменту соціального захисту, а також — простір для громадських ветеранських організацій. 


У Центрі працюють люди, яких також особисто торкнулася війна — вони втратили близьких або мають рідних, що зникли безвісти. Завдяки власному досвіду працівники краще розуміють емоційний стан людей і можуть надавати допомогу з більшою емпатією та розумінням, розповіли під час презентації.

«Турбота» має мультифункціональні кімнати для тренінгової, групової та індивідуальної роботи. Облаштування комунальної установи розпочалось 1,5 року тому, раніше тут працювала жіноча консультація, розповіла заступниця міського голови Ольга Усанова. Консультація «переїхала» до приміщення перинатального центру.

За словами міського голови Віталія Малецького, ремонті роботи коштували приблизно 7 мільйонів гривень, «підтримка наших партнерів — близько 1,7 млн гривень, компанія Japan Tobacco — близько 500 тисяч гривень — це мощення, озеленення».

Капітальний ремонт приміщення провели за кошти міського бюджету. У рамках проєкту програми розвитку ООН «EU4 Recovery — розширення можливостей громад в Україні» за фінансової підтримки Європейського Союзу та експертної допомоги громадської організації «Ліга соціальних працівників України» передано комп’ютерну техніку, меблі та інші товари для організації індивідуальної та групової роботи.

Нагадаємо, у Кременчуцькій громаді розпочала роботу мобільна соціальна служба від комунальної установи «Турбота». Служба надаватиме послуги у віддалених районах громади. 


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Автор: Вероніка Білодід
Теги: Соціальна допомога соціальний захист турбота ветерани особи з інвалідністю
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