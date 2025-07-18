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У Кременчуці погодили збільшення виплат дітям загиблих військовослужбовців

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 291

 

Найближчим часом виплати зростатимуть двічі: із 1 вересня та із 1 січня

У Кременчуці погодили збільшення щомісячної стипендії дітям загиблих (померлих) військовослужбовців, яким ще немає 18 років. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 18 липня, депутати на засіданні сесії Кременчуцької міськради.

Днями таку пропозицію винесли депутати на засіданні комісії з питань соціального захисту населення, захисту прав ветеранів та учасників бойових дій. Члени комісії внесли пропозицію збільшити фінансування із 2 млн грн до 3 млн грн.

Нині діти загиблих захисників отримують щомісячну стипендію у розмірі 1000 грн, проте вже із 1 вересня сума щомісячних виплат підвищиться до 2000 грн. А вже із 1 січня 2026 року вони отримуватимуть 3000 грн щомісяця.

Нагадаємо, рішення про виплату відповідної стипендії ухвалили на сесії міської ради 14 березня. 

Також раніше ми писали про те, хто може отримати ці виплати та які документи потрібні для їх оформлення.



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Автор: Яна Гудзь
Теги: гроші виплати діти загиблі військовослужбовці
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