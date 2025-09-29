У Кременчуці Захисникам України та членам їхніх сімей виплачують допомогу за рахунок коштів місцевого бюджету

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 235

Виплати здійснюються відповідно до міської програми «Ветерани Кременчука» на підставі особистих звернень та рішення комісії

Сервісний офіс у справах ветеранів КНП «Турбота» надає консультації та допомогу в оформленні матеріальної допомоги для Захисників і Захисниць України, а також членів їхніх сімей. Виплати здійснюються відповідно до Міської комплексної програми «Ветерани Кременчука» на підставі особистих звернень та рішення комісії. Ці виплати здійснюються коштом міського бюджету на додаток до виплат,

передбачених законами та постановами уряду з державного бюджету України.

Розміри щорічних матеріальних допомог:

для учасників бойових дій — 4 000 грн ;

; для осіб з інвалідністю внаслідок війни:

ІІІ група — 6 000 грн,

ІІ група — 7 000 грн,

І група — 8 000 грн.

Для членів сімей загиблих (померлих) ветеранів та Захисників України:

одноразова допомога на сім’ю — 100 000 грн ;

; одноразова допомога на виготовлення та встановлення пам’ятника — 20 000 грн ;

; щорічна допомога на сім’ю — 10 000 грн .

Для членів сімей безвісти зниклих військовослужбовців виплачується щорічна допомога на сім’ю — 10 000 грн.

Для військовослужбовців, які повернулися з полону одноразово — 50 000 грн.

Для оформлення документів щодо отримання матеріальної допомоги необхідно звертатися до Простору соціальної адаптації та інтеграції КНП «Турбота» за адресою: вул. Івана Мазепи, 17.

Телефон для додаткової інформації: 097-835-66-03, 096-728-42-08.

Нагадаємо, у липні ми писали, що в Кременчуці погодили збільшення виплат дітям загиблих військовослужбовців.

Раніше ми писали, що у Кременчуці мобілізованим виплачують 30 тисяч гривень допомоги з міського бюджету.