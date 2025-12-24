ДТЕК шукає інвесторів для Полтавської ВЕС на 650 МВт: проєкт має зменшити енергодефіцит

У компанії кажуть, що Полтавщина та сусідні області — «дефіцитний регіон» за обсягами генерації

Будівництво Полтавської вітроелектростанції (ВЕС) орієнтовною потужністю 650 МВт може частково вирішити проблему енергодефіциту в Полтавській та сусідніх областях і посилити енергетичну незалежність регіону. Про це повідомив керівник регуляторного напрямку «ДТЕК ВДЕ» Євгеній Лапченко під час пресконференції «Вітроенергетика та УЗЕ у 2025».

За його словами, в Полтавській області небагато об’єктів генерації, тож запуск великої ВЕС підвищить стійкість енергосистеми. У ДТЕК додають, що зараз компанія перебуває на етапі пошуку інвесторів і фінансування, але на майданчику майбутньої станції вже проводять вишукувальні роботи та девелопмент.

Ключовою умовою для залучення інвестицій у компанії називають передбачуване регуляторне середовище. Також інвестори, за словами представника ДТЕК, оцінюють рівень розрахунків із чинними виробниками «зеленої» електроенергії: у 2023–2025 роках він перевищував 90%, і в компанії очікують збереження цієї тенденції та поступового погашення боргів за попередні періоди.

Паралельно ДТЕК реалізує проєкт на Миколаївщині — другу чергу Тилігульської ВЕС, яку планують завершити до кінця 2026 року.

Що відомо про підготовку на місці

Раніше голова Глобинської громади Станіслав Джусь повідомляв, що підготовка до зведення Полтавської ВЕС триває: розробили детальний план території, провели технічні обстеження та отримали необхідні дозволи, зокрема екологічні та орнітологічні. Початок будівництва, за його словами, відтермінували через безпекові ризики та складність із залученням іноземних підрядників.

Він також зазначав, що для розміщення вітряків потрібно 100–120 майданчиків (по 35–50 соток), і частина земель перебуває в оренді, тож громада веде перемовини з орендарями.