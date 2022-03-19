Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Майже 10 мільйонів українців стали переселенцями через вторгнення росії

Сьогодні, 01:01 Переглядів: 65

 

З них близько трьох мільйонів виїхали за кордон

За оцінками Міграційного агентства Організації Об'єднаних Націй, через російське вторгнення вимушеними переселенцями вже стали майже 10 мільйонів жителів України. Ще 12 мільйонів людей не можуть покинути регіони з бойовими діями. Про це пише The Associated Press.

За підрахунками ООН, майже 6,5 мільйона людей в Україні були змушені переїхати в безпечніші регіони. Ще 3,2 мільйона людей виїхали за кордон. За цим показником Україна лише за три тижні наблизилася до Сирії, у якій через війну 13 мільйонів людей стали переселенцями і переїхали в інший регіон або країну.

В ООН також кажуть, що понад 12 мільйонів людей в Україні все ще не можуть покинути регіони з бойовими діями через небезпечну дорогу, зруйновану транспортну інфраструктуру чи відсутність інформації про те, де знайти безпечне житло.

ООН резюмує, що така міграційна криза стала найбільшою з часів Другої світової війни. 

«За цими оцінками, приблизно половина країни або переміщена всередині держави, або застрягла в постраждалих районах, або не має змоги виїхати, або вже втекла до сусідніх країн», — кажуть в ООН.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: путин війна переселенці біженці ВПО
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:


Вверх