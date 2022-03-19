Майже 10 мільйонів українців стали переселенцями через вторгнення росії

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З них близько трьох мільйонів виїхали за кордон

За оцінками Міграційного агентства Організації Об'єднаних Націй, через російське вторгнення вимушеними переселенцями вже стали майже 10 мільйонів жителів України. Ще 12 мільйонів людей не можуть покинути регіони з бойовими діями. Про це пише The Associated Press.

За підрахунками ООН, майже 6,5 мільйона людей в Україні були змушені переїхати в безпечніші регіони. Ще 3,2 мільйона людей виїхали за кордон. За цим показником Україна лише за три тижні наблизилася до Сирії, у якій через війну 13 мільйонів людей стали переселенцями і переїхали в інший регіон або країну.

В ООН також кажуть, що понад 12 мільйонів людей в Україні все ще не можуть покинути регіони з бойовими діями через небезпечну дорогу, зруйновану транспортну інфраструктуру чи відсутність інформації про те, де знайти безпечне житло.

ООН резюмує, що така міграційна криза стала найбільшою з часів Другої світової війни.

«За цими оцінками, приблизно половина країни або переміщена всередині держави, або застрягла в постраждалих районах, або не має змоги виїхати, або вже втекла до сусідніх країн», — кажуть в ООН.