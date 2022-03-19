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«Чотири дні весь Кременчук був у військкоматі»: враження військового від нового етапу російсько-української війни

Сьогодні, 00:23 Переглядів: 672

 

Раніше Кременчуцький ТелеграфЪ про найбільшу чергу в нашому місті

Військовий з Кременчука, який захищав Україну з перших днів війни розповів «Кременчуцькому ТелеграфЪ», що такого як зараз навіть не бачив у 2014 році.

- 24-27 лютого, чотири дні поспіль, все місто було у військкоматі. Все місто. Я такого не бачив. Весь час перебував у Донецькій та Луганській областях, й не бачив такого у своєму рідному місті. Все місто піднялося. Дуже зворушливо відчуття. Всі наші за те, щоб прибрати цю нечесть й погань з нашої землі.

Приходять учні й питають, яку допомогу надати. Приходять хлопці, які не мають досвіду, але їх ставлять лише в резерв. Їх не відправлятимуть, адже нам не потрібні жертви.

Якщо у вас є військовий досвід – запрошуємо до військкомату, - розповів військовий з позивним «Художник».

До слова, у перші дні в Кременчуці спостерігалися черги до магазинів/банкоматів/заправок, проте ці черги швидко змінилися на величезні черги до центру комплектування (військкомат), станції переливання крові та формування волонтерських центрів по всьому місту. 

ТЪ знайшов, де у Кременчуці найдовша черга
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Автор: Альона Душенко
Теги: Кременчуцький РТЦК та СП військкомат війна
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