«Чотири дні весь Кременчук був у військкоматі»: враження військового від нового етапу російсько-української війни

Військовий з Кременчука, який захищав Україну з перших днів війни розповів «Кременчуцькому ТелеграфЪ», що такого як зараз навіть не бачив у 2014 році.

- 24-27 лютого, чотири дні поспіль, все місто було у військкоматі. Все місто. Я такого не бачив. Весь час перебував у Донецькій та Луганській областях, й не бачив такого у своєму рідному місті. Все місто піднялося. Дуже зворушливо відчуття. Всі наші за те, щоб прибрати цю нечесть й погань з нашої землі.

Приходять учні й питають, яку допомогу надати. Приходять хлопці, які не мають досвіду, але їх ставлять лише в резерв. Їх не відправлятимуть, адже нам не потрібні жертви.

Якщо у вас є військовий досвід – запрошуємо до військкомату, - розповів військовий з позивним «Художник».