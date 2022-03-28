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На Херсонщині видають «пенсію» рублями, проте люди їх одразу міняють на гривні

Сьогодні, 18:51 Переглядів: 329

Весь рух рубля закінчується у мінял.

На Херсонщині, у тимчасово окупованому Генічеську російські загарбники почали видавати «пенсію» російськими рублями.

Про це йдеться в повідомленні місцевого видання МОСТ -  інформацію підтвердив депутат облради Сергій Хлань.

«Після укладання списків минулого тижня - почались реальні виплати 10 тисяч рублів у Генічеську. Люди стоять у чергах і вже отримують готівку на руки», - написав депутат у Фейсбук.

Щоправда,  весь рух рубля закінчується у мінял, в яких пенсіонери одразу міняють рублі на гривні. В магазинах міста приймати російську валюту відмовляються.

Хлань зазначив у свою чергу, що  якщо не співпрацювати з окупантами й нічого в них не брати — це пришвидшить нашу перемогу.

Нагадаємо, український державний Укргазбанк заявив про готовність віддати  всі рублі, які є у розпорядженні фінустанови, росіянам, що здадуться в полон. Виплати мають намір проводити готівковими по 100 тис. рублів (близько $1000 за офіційним курсом, або $500 за фактичним курсом) на кожного.

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Автор: Ольга Мінчук Фото: РБК-Україна
Теги: війна окупація Генічеськ
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