На Кременчуцькому водосховищі виявили порушника навігації та 700 метрів сіток з рибою

Сьогодні, 21:27 Переглядів: 87

Рибу, яка потрапила в сітки, передали до приймального пункту для подальшої реалізації в дохід держави

Працівники водної поліції Кременчуцького райуправління та Полтавського рибоохоронного патруля 26 жовтня під час рейду на акваторії Сулинського заказника Кременчуцького водосховища вилучили 700 метрів браконьєрських сіток з незаконним уловом та викрили порушника навігації. Про це інформує сектор поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління.

Рейдова група знайшла 14 сіток загальною довжиною близько 700 метрів, в яких знаходилось 30 кг риби різних видів. Працівники Полтавського рибоохоронного патруля склали акт обстеження безгосподарського майна з метою подальшого знищення. Рибу, яка потрапила в сітки, передали до приймального пункту для подальшої реалізації в дохід держави.

Окрім того, під час патрулювання акваторії Кременчуцького водосховища рейдова група помітила 24-річного хлопця, який попри заборону навігації, на гумовому човні з навісним двигуном вийшов на водойму. Відносно порушника винесли постанову за ч. 1 ст. 117 (Порушення правил користування малими, спортивними суднами та водними мотоциклами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.