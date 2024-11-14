На російсько-українській війні загинув воїн та працівник «Лукасу» Андрій Куропатенко

Вчора, 13 листопада, попрощалися з військовим Андрієм Куропатенком, який загинув 10 листопада. Андрій був працівником кременчуцької кондитерської компанії «Лукас».
Народився Андрій 23 жовтня 1987 року в місті Глухів. Навчався в місцевій ЗОШ № 3, а потім здобув спеціальність вчителя фізичного виховання у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка. Після навчання вирішив служити в прикордонних військах, що стало важливим переломним моментом в його житті.
У серпні 2024 року він без вагань став на захист рідної землі та сумлінно виконував свій обов’язок перед Батьківщиною.
Сержант Андрій Куропатенко був доброю людиною, справжнім другом, люблячим чоловіком і батьком. Він любив тварин, особливо — собак і котів, а також обожнював грати на гітарі.
В Андрія залишилися дружина, 9-річний син, мати, батько та старший брат.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.
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