На російсько-українській війні загинув воїн та працівник «Лукасу» Андрій Куропатенко

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Вчора, 13 листопада, попрощалися з військовим Андрієм Куропатенком, який загинув 10 листопада. Андрій був працівником кременчуцької кондитерської компанії «Лукас».

— Маємо сумну звістку, на війні загинув наш колега Андрій Куропатенко, 1987 р. н., який був призваний на службу за повісткою у серпні 2024 року. Ми назавжди запам’ятаємо Андрія як сумлінного, чесного та порядного хлопця. Сумуємо. Шкода, що нас залишають найкращі. Андрій — наш Герой. Герої не вмирають, — йдеться у повідомленні компанії Лукас.

Народився Андрій 23 жовтня 1987 року в місті Глухів. Навчався в місцевій ЗОШ № 3, а потім здобув спеціальність вчителя фізичного виховання у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка. Після навчання вирішив служити в прикордонних військах, що стало важливим переломним моментом в його житті.

У серпні 2024 року він без вагань став на захист рідної землі та сумлінно виконував свій обов’язок перед Батьківщиною.

Сержант Андрій Куропатенко був доброю людиною, справжнім другом, люблячим чоловіком і батьком. Він любив тварин, особливо — собак і котів, а також обожнював грати на гітарі.

В Андрія залишилися дружина, 9-річний син, мати, батько та старший брат.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.