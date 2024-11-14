У Семенівці в пожежі у будинку загинув 42-річний господар (доповнено)

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Попередньою причиною займання вважають необережність під час паління

14 листопада в провулку Озірному в Семенівці горів будинок. Як повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій, під час гасіння пожежі у кімнаті будинку надзвичайники знайшли тіло людини.

Також вогонь знищив шиферну покрівлю, дерев'яне перекриття, пластикові та дерев'яні вікна, вхідні двері, а також частину домашнього майна.

Для гасіння пожежі залучався підрозділ 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Ймовірною причиною пожежі розглядають необережність під час паління.

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Як поінформували у пресслужбі поліції Полтавщини, повідомлення про пожежу надійшло до поліції близько 4.30 від місцевих жителів.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Після локалізації пожежі у будинку правоохоронці побачили 42-річного господаря без ознак життя.

Для встановлення причини смерті чоловіка призначено судово-медичну експертизу.

За цим фактом правоохоронці вирішують питання щодо відкриття провадження за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, напередодні в пожежі у селі Кияшки постраждали двоє чоловіків.