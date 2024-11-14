Вночі у Полтавській області ППО відпрацювала по безпілотникам

Сьогодні, 09:23 Переглядів: 252

У ніч на 14 листопада над Полтавщиною збивали безпілотники, повідомляє пресслужба Повітряних сил України.

Росія атакувала 59 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із району Курська.

Станом на 8.30 підтверджене збиття 21-го БпЛА противника у Сумській, Харківській, Полтавській та Київській областях.

38 російських безпілотників локаційно втрачені.

Нагадаємо, що вчора ввечері Росія поцілила дроном по промисловому обʼєкту в Миргородському районі — сталася масштабна пожежа, але ніхто не постраждав. А напередодні зранку збройні сили РФ вранці завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву — є постраждалі та руйнування.