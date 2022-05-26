З Харкова до екопарку в Ковалівці евакуювали 2,5 тисячі тварин, деякі поранені

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 349

Повернути їх назад планують після завершення війни

Від початку повномасштабної війни з харківського екопарку Фельдмана до села Ковалівка, що поблизу Полтави, евакуювали понад 2,5 тисячі звірів та птахів. Це, зокрема, верблюди, лемури, олені, фламінго, страуси, грифи та інші. Про це «Суспільному» розповів власник екопарку на Полтавщині Віталій Ільченко. Повернути їх назад планують після завершення війни.

Є тварини, яких доставили з пораненнями, бо вивозили під обстрілами. Привезли бізона, батьки якого загинули від розриву снаряда.

Деякі тварини вже встигли навести потомство у Ковалівці.

З кормом для мешканів екопарку допомагають волонтери. Вони привозять і будівельні матеріали, з яких роблять нові вольєри для тварин.