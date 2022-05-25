Календар свят на червень 2022: через війну українці матимуть на два вихідні дня менше

Вчора, 22:02 Переглядів: 569

Які свята в Україні відзначають у червні та чи будуть додаткові вихідні

У червні цього року українці відзначать багато свят. Починається місяць з Дня захисту дітей, далі йде Вознесіння Господнє, за ним слідує Трійця, а наприкінці місяця - День Конституції України.

Втім, у зв’язку з продовженням воєнного стану в Україні вихідних днів у червні цього року буде менше, ніж могло би бути у мирний час. Так, 13 та 28 червня будуть звичайними робочими днями.

Це визначає закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», в якому передбачається, що на час воєнного стану не діють відповідні статті Кодексу законів про працю щодо визначення святкових і неробочих днів. Зокрема, не застосовуються норми ст. 53, ч. 1 ст. 65 ч. 3-5 ст. 67 та ст. 71-73 КЗпП. Якщо святковий день збігається з вихідним, він не переноситься на наступний день.

Тож, які державні, професійні та релігійні свята ми будемо відзначати у червні 2022 року?

1 червня - День захисту дітей

2 червня - Вознесіння Господнє

4 червня - Міжнародний день невинних дітей-жертв агресії; День господарських судів

5 червня - День працівників водного господарства; Всесвітній день навколишнього середовища; День працівників місцевої промисловості

6 червня - День журналіста

8 червня - Всесвітній день океанів

9 червня - Міжнародний день друзів

12 червня - Зелені свята (Трійця); День працівників фондового ринку; День працівників легкої промисловості

14 червня - Всесвітній день донора

17 червня - Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою

18 червня - День дільничного інспектора поліції

19 червня - День медичного працівника; День фермера

20 червня - Всесвітній день біженців

22 червня - День скорботи і пам'яті жертв війни в Україні

23 червня - День державної служби України; День державної служби ООН

25 червня - Міжнародний день моряка; День митника України

26 червня - Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу; Міжнародний день ООН на підтримку жертв тортур

28 червня - День Конституції України