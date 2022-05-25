Календар свят на червень 2022: через війну українці матимуть на два вихідні дня менше

У червні цього року українці відзначать багато свят. Починається місяць з Дня захисту дітей, далі йде Вознесіння Господнє, за ним слідує Трійця, а наприкінці місяця - День Конституції України.
Втім, у зв’язку з продовженням воєнного стану в Україні вихідних днів у червні цього року буде менше, ніж могло би бути у мирний час. Так, 13 та 28 червня будуть звичайними робочими днями.
Це визначає закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», в якому передбачається, що на час воєнного стану не діють відповідні статті Кодексу законів про працю щодо визначення святкових і неробочих днів. Зокрема, не застосовуються норми ст. 53, ч. 1 ст. 65 ч. 3-5 ст. 67 та ст. 71-73 КЗпП. Якщо святковий день збігається з вихідним, він не переноситься на наступний день.
Тож, які державні, професійні та релігійні свята ми будемо відзначати у червні 2022 року?
1 червня - День захисту дітей
2 червня - Вознесіння Господнє
4 червня - Міжнародний день невинних дітей-жертв агресії; День господарських судів
5 червня - День працівників водного господарства; Всесвітній день навколишнього середовища; День працівників місцевої промисловості
6 червня - День журналіста
8 червня - Всесвітній день океанів
9 червня - Міжнародний день друзів
12 червня - Зелені свята (Трійця); День працівників фондового ринку; День працівників легкої промисловості
14 червня - Всесвітній день донора
17 червня - Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою
18 червня - День дільничного інспектора поліції
19 червня - День медичного працівника; День фермера
20 червня - Всесвітній день біженців
22 червня - День скорботи і пам'яті жертв війни в Україні
23 червня - День державної служби України; День державної служби ООН
25 червня - Міжнародний день моряка; День митника України
26 червня - Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу; Міжнародний день ООН на підтримку жертв тортур
28 червня - День Конституції України
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер