Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Кременчук, Споживач, Культура

Календар свят на червень 2022: через війну українці матимуть на два вихідні дня менше

Вчора, 22:02 Переглядів: 569

 

Які свята в Україні відзначають у червні та чи будуть додаткові вихідні

У червні цього року українці відзначать багато свят. Починається місяць з Дня захисту дітей, далі йде Вознесіння Господнє, за ним слідує Трійця, а наприкінці місяця - День Конституції України.

Втім, у зв’язку з продовженням воєнного стану в Україні вихідних днів у червні цього року буде менше, ніж могло би бути у мирний час. Так, 13 та 28 червня будуть звичайними робочими днями.

Це визначає закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», в якому передбачається, що на час воєнного стану не діють відповідні статті Кодексу законів про працю щодо визначення святкових і неробочих днів. Зокрема, не застосовуються норми ст. 53, ч. 1 ст. 65 ч. 3-5 ст. 67 та ст. 71-73 КЗпП. Якщо святковий день збігається з вихідним, він не переноситься на наступний день.

Тож, які державні, професійні та релігійні свята ми будемо відзначати у червні 2022 року?

1 червня - День захисту дітей

2 червня - Вознесіння Господнє

4 червня - Міжнародний день невинних дітей-жертв агресії; День господарських судів

5 червня - День працівників водного господарства; Всесвітній день навколишнього середовища; День працівників місцевої промисловості

6 червня - День журналіста

8 червня - Всесвітній день океанів

9 червня - Міжнародний день друзів

12 червня - Зелені свята (Трійця); День працівників фондового ринку; День працівників легкої промисловості

14 червня - Всесвітній день донора

17 червня - Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою

18 червня - День дільничного інспектора поліції

19 червня - День медичного працівника; День фермера

20 червня - Всесвітній день біженців

22 червня - День скорботи і пам'яті жертв війни в Україні

23 червня - День державної служби України; День державної служби ООН

25 червня - Міжнародний день моряка; День митника України

26 червня - Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу; Міжнародний день ООН на підтримку жертв тортур

28 червня - День Конституції України

 

0
Автор: Віктор Крук

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: свята червень воєнний стан
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 21 від 26 травня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх