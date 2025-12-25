ГО "Захист держави"
Кременчук, Конкурс, Тварини, Для дому і сім'ї

Фотоконкурс «Святкові хвостики»: 18-та учасниця кішка Афіна

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 156

Фото улюбленців надсилайте на пошту gazetakremenchuk@gmail.com або в телеграм на номер +380981248490 до 25 грудня

18-та учасниця фотоконкурсу «Святкові хвоститки» — кішка Афіна

— Дуже чекає подарунків під ялиночку, хоча вона сама і є найкращий подарунок, — написала власниця.

 

ПО ТЕМІ:

2
Автор: Мирослава Українська
Теги: Новий рік конкурс тварини
    ПО ТЕМІ:

