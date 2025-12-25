Де у Кременчуці у п'ятницю планово вимикатимуть світло: перелік адрес

У п'ятницю, 26 грудня, в Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 20.00:
вул. Київська, 64–121
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
З 8.00 до 19.00:
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Перекопська, 40
вул. Горліс-Горського, 3–10
просп. Полтавський, 277/2–281
пров. Веселий, 10
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
З 8.00 до 18.00:
вул. Керченська, 14
вул. Полковника Оксанченка, 77
вул. Якова Петруся, 140
просп. Лесі Українки, 65–71
квт. 287, 19–28
З 8.00 до 17.00:
вул. Академіка Маслова, 32/15
вул. Автозаводська, 3–12
вул. Автозаводська, 11–32
вул. Амвросія Ковальова, 17
вул. Андріївська, 6А, 8/11
вул. Барвінкова, 2
вул. Бажана
вул. Богдана Хмельницького, 1Г
вул. Богдана Хмельницького, 9В–78/1
вул. Бориса Чичибабіна
вул. Броніслава Урбанського
вул. Бузкова
вул. Вадима Бойка, 1/31–12/13
вул. Вадима Бойка, 7, 9
вул. Вадима Кришталя, 24Б–95А
вул. Василя Симоненка, 90–112
вул. Віктора Баранова
вул. Вільної України
вул. Володимира Винниченка
вул. Володимира Великого, 72
вул. Володимира Вернадського, 47, 75
вул. Гетьманська
вул. Гетьмана Полуботка, 3–39/92
вул. Данила Галицького, 4–39А
вул. Єднання України, 5–11/1
вул. Єднання України, 8/6–23/1
вул. Зарічна, 6, 12, 16
вул. Затонна, 1А–14
вул. Івана Котляревського, 1–30
вул. Івана Нагнибіди
вул. Ігоря Сердюка, 2А, 2А ГК-7
вул. Ігоря Сікорського
вул. Кагамлицька, 21/22–66
вул. Капітана Корпана, 2–25/9
вул. Капітана Трусова, 5–40
вул. Космонавтів, 59/16–86
вул. Кобзарська
вул. Козацька, 19–46
вул. Комишанська
вул. Лебедина, 5–40/4
вул. Лебедина, 55–106
вул. Лікаря Бончука, 18–33
вул. Лікаря Парнети, 1/27–35/2
вул. Локомотивна, 23А–38
вул. Майора Пугача, 3А3, 5, 14А, 14Б
вул. Межова, 1–26
вул. Миколи Гоголя, 4/8
вул. Миколи Гоголя, 7/44–21
вул. Миколи Татарулі, 7, 38–54А
вул. Михайлівська, 16/42–21
вул. Михайла Грушевського
вул. Михайла Калачевського, 3–17
вул. Михайла Коцюбинського, 1–6
вул. Михайла Коцюбинського, 4
вул. Мрії, 3А–22А
вул. Небесної Сотні
вул. Нечуя Левицького, 3–12
вул. Недогарська, 27/13–39
вул. Новомежова, 2/1
вул. Олександра Чайки, 1–29
вул. Олексія Древаля, 24–78
вул. Олексія Древаля, 24А–78
вул. Олексія Древаля, 71–94
вул. Олени Пчілки
вул. Перемоги, 11–13В
вул. Перемоги, 42/8, 50
вул. Переяславська, 37/12
вул. Пилипа Орлика, 9–11/37
вул. Правобережна, 21–35
вул. Размислова
вул. Ракетна
вул. Рокитнянська
вул. Северина Наливайка
вул. Сержанта Мельничука, 12/37А
вул. Сержанта Мельничука, 153А, 155/8
вул. Сержанта Трушакова, 16–61
вул. Софіївська, 2/50
вул. Сонячна, 1–21
вул. Харківська, 3–11А
вул. Харківська, 10–30
вул. Хімічна
вул. Хортицька
вул. Христини Пекарчук, 5–26/2
вул. Юрія Руфа, 45–63/1
просп. Лесі Українки, 6, 119
просп. Полтавський, 142–174
просп. Свободи, 66
проїзд Річковий, 4–14/29
проїзд Сонячний, 1
наб. Лейтенанта Дніпрова, 82
пров. Амвросія Ковальова, 3–8
пров. Братів Майбородів, 2–5
пров. Василя Барки, 9–24
пров. Водний, 3–10/41
пров. Володимира Вернадського, 21/1
пров. Володимира Кисельова, 1/2А, 2А, 4, 8/3, 10
пров. Володимира Кисельова, 2/3–6/4, 13
пров. Гайдамацький, 2/55–45
пров. Гостомельський, 2–24
пров. Дмитра Барковського, 13–26
пров. Ємельяненка, 3
пров. Затонний, 3–11
пров. Зинаїди Тулуб, 21/10
пров. Івана Котляревського, 1–17
пров. Івана Підкови, 1/67
пров. Лесі Українки, 1/14–13/17
пров. Набережний, 3–9/37
пров. Олекси Гірника, 1–8
пров. Петрівський, 3–18
пров. Північний, 1А–26
пров. Полтавський
пров. Ринковий, 1/13
пров. Ринковий, 7/13–11/14
пров. Робітничий, 25, 26/10, 27
пров. Річковий, 3–7
пров. Савинський, 2
пров. Сивашський, 25А–30/4
пров. Токарний, 19А, 24, 26/14
1-й туп. Гайдамацький, 3–6
2-й туп. Гайдамацький, 3–5
туп. 2-й Володимира Вернадського, 2, 3, 5, 7
туп. Автозаводський, 2
туп. Автозаводський, 6
туп. Затишний, 12, 17
туп. Канівський, 3–19
туп. Петрівський, 3–9
квт. 287, 1, 14, 16
