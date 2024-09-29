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Для дому і сім'ї, Рецепти, Поради по дому

Готуємо з газетою "Для дому і сім'ї": корисні й смачні смузі з гарбуза

Сьогодні, 19:33 Переглядів: 127

Осінь — сезон, коли навкруги багато гарбузів, тому саме час готувати смачні й корисні страви з м'якоттю гарбуза

Гарбузовий смузі з вівсянкою і молоком

Інгредієнти:

гарбуз свіжа 300 г;

1 ст. молока;

2 ч. л. меду;

2-3 ст. ложки вівсяних пластівців,

щіпка кориці.

  • Ріжемо гарбуз на шматочки і мелемо в пюре.
  • Викладаємо в миску гарбузове пюре, вівсяні пластівці і мед. Додаємо молоко.
  • Все добре збиваємо в блендері і додаємо корицю.

Смузі з апельсином і гарбузом

Інгредієнти:

Інгредієнти

2 апельсина,

300 г гарбуза,

6 плодів кураги,

2 чайних ложки меду,

1/2 чайної ложки імбиру

  • Промити курагу. Попередньо порізати на шматочки гарбуз і апельсин.
  • Всі інгредієнти збити в блендер 3-4 хвилини до однорідної консистенції.

 

 

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Автор: Мирослава Українська
Теги: смузі гарбуз осінь рецепти смачна їжа
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