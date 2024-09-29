Готуємо з газетою "Для дому і сім'ї": корисні й смачні смузі з гарбуза

Сьогодні, 19:33 Переглядів: 127

Осінь — сезон, коли навкруги багато гарбузів, тому саме час готувати смачні й корисні страви з м'якоттю гарбуза

Гарбузовий смузі з вівсянкою і молоком Інгредієнти: гарбуз свіжа 300 г; 1 ст. молока; 2 ч. л. меду; 2-3 ст. ложки вівсяних пластівців, щіпка кориці. Ріжемо гарбуз на шматочки і мелемо в пюре.

Викладаємо в миску гарбузове пюре, вівсяні пластівці і мед. Додаємо молоко.

Все добре збиваємо в блендері і додаємо корицю. Смузі з апельсином і гарбузом Інгредієнти: Інгредієнти 2 апельсина, 300 г гарбуза, 6 плодів кураги, 2 чайних ложки меду, 1/2 чайної ложки імбиру Промити курагу. Попередньо порізати на шматочки гарбуз і апельсин.

Всі інгредієнти збити в блендер 3-4 хвилини до однорідної консистенції.

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