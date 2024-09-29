Готуємо з газетою "Для дому і сім'ї": корисні й смачні смузі з гарбуза

Осінь — сезон, коли навкруги багато гарбузів, тому саме час готувати смачні й корисні страви з м'якоттю гарбуза
Гарбузовий смузі з вівсянкою і молоком
Інгредієнти:
гарбуз свіжа 300 г;
1 ст. молока;
2 ч. л. меду;
2-3 ст. ложки вівсяних пластівців,
щіпка кориці.
Смузі з апельсином і гарбузом
Інгредієнти:
Інгредієнти
2 апельсина,
300 г гарбуза,
6 плодів кураги,
2 чайних ложки меду,
1/2 чайної ложки імбиру
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