2024-й: де, у яких командах грали вихованці кременчуцького футболу. Частина друга

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 128

У першій частині цього матеріалу ми опублікували перелік з 33 футболістів-кременчужан, котрі захищали кольори різних клубів, починаючи з обласного рівня і вище. Географія широка — від Італії, Кіпру до Литви. Звісно, це не всі «пташенята» з кременчуцького футбольного «гнізда». Звідси вилітають набагато більше вихованців, у футбольному паспорті яких значиться, що перші футбольні уроки вони отримали саме в Кременчуці.

У цій публікації ми продовжимо знайомити з переважно юними футболістами, хто намагається закріпитися в тому чи іншому колективі. Але в даній подачі буде не так багато конкретики щодо назв клубів, а буде просто посилання на країну, в якій пробують зачепитися наші вихованці. Такі реалії нашого сьогодення.

А ще познайомимо любителів футболу — хто і в яких аматорських колективах виступав у чемпіонаті області чи на всеукраїнському рівні.

Ігор Кошман нині атакує у складі «Олімпії» (Савинці)

Отже , № 34 у нашому списку — Ігор Кошман , 1995 р. н., атакувальний півзахисник (п/к), «Олімпія» (Савинці ), перші тренери — Анатолій Безус, Олександр Янковський.

№ 35 — Юрій Павлик , 1994 р. н. п/з, «Олімпія» (Савинці) .

№ 36 — Роман Кунєв , 1990 р. н., нападник (н/к), « Рокита» (Рокита) , перший тренер Анатолій Безус

№ 37 — Назар Сапіга , 2005 р. н., п/з , «Рокита », перший тренер Олександр Янковський.

№ 38 — Віктор Пилипенко , 2000 р. н., центр. захисник, «Рокита »

№ 39 — Дмитро Харчинський , 1995 р. н., п/з, «Рокита », перший тренер Олександр Янковський.

№ 40 — Олександр Кривенко , 1999 р. н., нападник (н/к), «Будівельник» (Кременчук ), перший тренер Станіслав Торубара.

№ 41 — Ярослав Гоменко , 1999 р. н., н/к, за кордоном — Польща, перший тренер Станіслав Торубара.

№ 42 — Назар Хрієнко , 1999 р. н., н/к, «Рокита », перший тренер Станіслав Торубара.

№ 43 — Артем Тарасенко , 2003, н/к, лівий вінгер, клуб Чехії, перший тренер Станіслав Торубара.

№ 44 — Максим Голуб , 1996 р. н., воротар, «Ягуар» ( Кременчук), перший тренер Євген Маренич.

№ 45 — Владислав Жениленко , 1996 р. н., захисник (з-к), «Ягуар », перший тренер Євген Маренич.

№ 46 — Єгор Смірнов , 1996 р. н., з-к, грає в Хорватії, перший тренер Євген Маренич.

№ 47 — Артур Горохольський , 1996 р. н., центр. п/з, грає напевно в Польщі, перший тренер Євген Маренич.

№ 48 — Ілля Михайловський , 1996 р. н., центр. п/з, грав у Литві у команді « Бабіте », перший тренер Євген Маренич.

№ 49 — Павло Гаврилов , 1996 р. н., н-к, Польща, перший тренер Євген Маренич.

№ 50 — Ілля Андреєв, 1996 р. н., воротар, Польща, перший тренер Євген Маренич.

№ 51 — Назар Гонтар , 2004 р. н., центр. з-к, п/з, «Будівельник » (Кременчук), перший тренер Євген Маренич.

№ 52 — Костянтин Пігарєв , 2006 р. н., п/з, «Будівельник », перший тренер Олександр Зозуля.

№ 53 — Гліб Крупко , 2006 р. н., з-к, Словаччина, перший тренер Олександр Зозуля.

№ 54 — Ілля Авер ’ янов , 2006 р. н., з-к, перша ліга чемпіонату Польщі, перший тренер Олександр Зозуля.

№ 55 — Спартак Цилюрік , 2006 р. н., лівий вінгер, клуб Польщі, перший тренер Олександр Зозуля.

№ 56 — Вадим Куріло , 2006 р. н., п/з, клуб Польщі, перший тренер Олександр Зозуля.

Одразу ціла група вихованців Сергія Мурадяна намагається закріпитися і продовжити свою футбольну кар’єру у сусідній країні. На зараз важко назвати команди, де хотіла б кинути свій футбольний якір кременчуцька юнь. Обмежимося лише назвою країни — переважно Польща, та тим, що першим тренером у них є Сергій Мурадян.

Отже, у Польщі:

№ 57 — Владислав Душка, 2007 р. н., воротар ,

№ 58 — Іван Пушкаренко , 2007 р. н., п/з,

№ 59 — Іван Мороз , 2007 р. н., з-к,

№ 60 — Тимофій Христовий , 2007 р. н., центр.з-к,

№ 61 — Олександр Паєв , 2007 р. н., п/з ,

№ 62 — Кирило Сизоненко , 2007 р. н.





№ 63 — Денис Демченко , 2007 р. н., з/к, Словаччина.

№ 64 — Андрій Попов , 2007 р. н., п/з, Чехія.

Кілька вихованців Сергія Мурадяна 2007 року народження успішно грали за команду «Кремінь-2008», якою керували Антон та Олександр Диндікови. Варто нагадати, що «Кремінь-2008» став одним із лауреатів футбольного сезону 2024 року. Команда посіла дуже високе друге місце в одній з підгруп ЕЛІТ-групи ДЮФЛУ за підсумками першого кола. І у хлопців є всі шанси у другій частині чемпіонату принаймні не втратити завойованих позицій. Крім того, зовсім юні футболісти цього колективу представляли Кременчук у вищій лізі Полтавського обласного футболу.

Отже, вихованці Сергія Мурадяна у складі «Кремінь-2008», крім названих у першій публікації:

№ 65 — Сергій Панченко , 2007 р. н., нападник,

№ 66 — Марк Пузаненко , 2007 р. н., п/з,

№ 68 — Олег Петрик , 2007 р. н., з-к,

№ 69 — Дмитро Єна , 2007 р. н., з-к . ,

, № 70 — Артем Дейна (2007);

Звісно, у загальному списку доцільно і варто назвати і решту команди «Кремінь -2008». Тут, зрозуміла річ, — перші тренери Антон та Олександр Диндікови:

воротарі: № 71 — Нікіта Кретов , 2008 р. н., № 72 — Іван Шейко (2009);

польові гравці: № 73 — Захар Опришко (2008), № 74 — Євгеній Троян (2008), № 75 — Тимур Бабич (2008), № 76 — Сергій Столяс (2008), № 77 — Максим Старушко (2008), № 78- Роберт Гук (2008), № 79 — Іван Білан (2008), № 80 — Богдан Маляренко (2008), № 81 — Антон Гайдук (2008), № 82 — Данило Гажалов (2008), № 83 — Єлисей Погорільцев (2008), № 84 — Назар Сокур (2008), № 85 — Андрій Пустовіт (2008), № 86 — Дмитро Єна (2007), № 87 — Олег Петрик (2007), № 88— Михайло Титар (2007), № 89 — Андрій Худієнко (2007), № 90 — Кирило Сизоненко (2007), № 91 — Тимофій Христовий (2007).

№ 92 — Андрій Худієнко, 2007 р. н., п/з, один з юнацьких клубів в Італії.

Автор матеріалу далекий від думки, що у цих двох подачах, опублікованих на нашому сайті, вказаний вичерпний перелік всіх кременчуцьких футболістів, котрі виховувалися в місті чи робили свої перші кроки, а у 2024-му захищали кольори команд принаймні обласного рівня. І хоча їх вже набралося під сотню, ми й надалі продовжимо знайомство з футбольними талантами нашого міста. Оскільки «фабрика з їх виробництва» працює без зупинки, плідно. І кременчуцькі любителі футболу упевнені — нові «безуси» неодмінно з'являтимуться у місті, де футбол не просто шанують. Його люблять.



