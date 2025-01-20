2024-й: де, у яких командах грали вихованці кременчуцького футболу. Частина друга

У цій публікації ми продовжимо знайомити з переважно юними футболістами, хто намагається закріпитися в тому чи іншому колективі. Але в даній подачі буде не так багато конкретики щодо назв клубів, а буде просто посилання на країну, в якій пробують зачепитися наші вихованці. Такі реалії нашого сьогодення.
А ще познайомимо любителів футболу — хто і в яких аматорських колективах виступав у чемпіонаті області чи на всеукраїнському рівні.
Отже, №34 у нашому списку — Ігор Кошман, 1995 р. н., атакувальний півзахисник (п/к), «Олімпія» (Савинці), перші тренери — Анатолій Безус, Олександр Янковський.
№ 35 — Юрій Павлик, 1994 р. н. п/з, «Олімпія» (Савинці).
№ 36— Роман Кунєв, 1990 р. н., нападник (н/к), «Рокита» (Рокита), перший тренер Анатолій Безус
№ 37 — Назар Сапіга, 2005 р. н., п/з, «Рокита», перший тренер Олександр Янковський.
№ 38 — Віктор Пилипенко, 2000 р. н., центр. захисник, «Рокита»
№ 39 — Дмитро Харчинський, 1995 р. н., п/з, «Рокита», перший тренер Олександр Янковський.
№ 40 — Олександр Кривенко, 1999 р. н., нападник (н/к), «Будівельник» (Кременчук), перший тренер Станіслав Торубара.
№ 41 — Ярослав Гоменко, 1999 р. н., н/к, за кордоном — Польща, перший тренер Станіслав Торубара.
№ 42 — Назар Хрієнко, 1999 р. н., н/к, «Рокита», перший тренер Станіслав Торубара.
№ 43 — Артем Тарасенко, 2003, н/к, лівий вінгер, клуб Чехії, перший тренер Станіслав Торубара.
№ 44 — Максим Голуб, 1996 р. н., воротар, «Ягуар» (Кременчук), перший тренер Євген Маренич.
№ 45 —Владислав Жениленко, 1996 р. н., захисник (з-к), «Ягуар», перший тренер Євген Маренич.
№ 46 — Єгор Смірнов, 1996 р. н., з-к, грає в Хорватії, перший тренер Євген Маренич.
№ 47 — Артур Горохольський, 1996 р. н., центр. п/з, грає напевно в Польщі, перший тренер Євген Маренич.
№ 48 — Ілля Михайловський, 1996 р. н., центр. п/з, грав у Литві у команді «Бабіте», перший тренер Євген Маренич.
№ 49 — Павло Гаврилов, 1996 р. н., н-к, Польща, перший тренер Євген Маренич.
№ 50 — Ілля Андреєв, 1996 р. н., воротар, Польща, перший тренер Євген Маренич.
№ 51— Назар Гонтар, 2004 р. н., центр. з-к, п/з, «Будівельник» (Кременчук), перший тренер Євген Маренич.
№ 52 — Костянтин Пігарєв, 2006 р. н., п/з, «Будівельник», перший тренер Олександр Зозуля.
№ 53— Гліб Крупко, 2006 р. н., з-к, Словаччина, перший тренер Олександр Зозуля.
№ 54 — Ілля Авер’янов, 2006 р. н., з-к, перша ліга чемпіонату Польщі, перший тренер Олександр Зозуля.
№ 55 — Спартак Цилюрік, 2006 р. н., лівий вінгер, клуб Польщі, перший тренер Олександр Зозуля.
№ 56 — Вадим Куріло, 2006 р. н., п/з, клуб Польщі, перший тренер Олександр Зозуля.
Одразу ціла група вихованців Сергія Мурадяна намагається закріпитися і продовжити свою футбольну кар’єру у сусідній країні. На зараз важко назвати команди, де хотіла б кинути свій футбольний якір кременчуцька юнь. Обмежимося лише назвою країни — переважно Польща, та тим, що першим тренером у них є Сергій Мурадян.
Отже, у Польщі:
№ 57 — Владислав Душка, 2007 р. н., воротар,
№ 58 — Іван Пушкаренко, 2007 р. н., п/з,
№ 59 — Іван Мороз, 2007 р. н., з-к,
№ 60 — Тимофій Христовий, 2007 р. н., центр.з-к,
№ 61 — Олександр Паєв, 2007 р. н., п/з,
№ 62 — Кирило Сизоненко, 2007 р. н.
№ 63 — Денис Демченко, 2007 р. н., з/к, Словаччина.
№ 64 — Андрій Попов, 2007 р. н., п/з, Чехія.
Кілька вихованців Сергія Мурадяна 2007 року народження успішно грали за команду «Кремінь-2008», якою керували Антон та Олександр Диндікови. Варто нагадати, що «Кремінь-2008» став одним із лауреатів футбольного сезону 2024 року. Команда посіла дуже високе друге місце в одній з підгруп ЕЛІТ-групи ДЮФЛУ за підсумками першого кола. І у хлопців є всі шанси у другій частині чемпіонату принаймні не втратити завойованих позицій. Крім того, зовсім юні футболісти цього колективу представляли Кременчук у вищій лізі Полтавського обласного футболу.
Отже, вихованці Сергія Мурадяна у складі «Кремінь-2008», крім названих у першій публікації:
№ 65 — Сергій Панченко, 2007 р. н., нападник,
№ 66 — Марк Пузаненко, 2007 р. н., п/з,
№ 68 — Олег Петрик, 2007 р. н., з-к,
№ 69 — Дмитро Єна, 2007 р. н., з-к.,
№ 70 — Артем Дейна (2007);
Звісно, у загальному списку доцільно і варто назвати і решту команди «Кремінь -2008». Тут, зрозуміла річ, — перші тренери Антон та Олександр Диндікови:
воротарі: № 71 —Нікіта Кретов, 2008 р. н., № 72 — Іван Шейко (2009);
№ 92 — Андрій Худієнко, 2007 р. н., п/з, один з юнацьких клубів в Італії.
Автор матеріалу далекий від думки, що у цих двох подачах, опублікованих на нашому сайті, вказаний вичерпний перелік всіх кременчуцьких футболістів, котрі виховувалися в місті чи робили свої перші кроки, а у 2024-му захищали кольори команд принаймні обласного рівня. І хоча їх вже набралося під сотню, ми й надалі продовжимо знайомство з футбольними талантами нашого міста. Оскільки «фабрика з їх виробництва» працює без зупинки, плідно. І кременчуцькі любителі футболу упевнені — нові «безуси» неодмінно з'являтимуться у місті, де футбол не просто шанують. Його люблять.