Частина вулиць Кременчука завтра залишиться без води: де саме та чому

Завтра, 21 січня, із 08.00 та орієнтовно до 18.00 деякі вулиці Кременчука залишаться без централізованого водопостачання. Про це інформують у комунальному підприємстві «Кременчукводоканал».
У цей час комунальники мінятимуть запірно-регулюючу апаратуру на водопровідній мережі. Тож без води залишаться містяни за адресами:
Після завершення ремонтних робіт водопостачання буде відновлено. Проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.
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