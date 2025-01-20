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Частина вулиць Кременчука завтра залишиться без води: де саме та чому

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 226

 

Після завершення ремонтних робіт можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води

Завтра, 21 січня, із 08.00 та орієнтовно до 18.00 деякі вулиці Кременчука залишаться без централізованого водопостачання. Про це інформують у комунальному підприємстві «Кременчукводоканал».

У цей час комунальники мінятимуть запірно-регулюючу апаратуру на водопровідній мережі. Тож без води залишаться містяни за адресами:

  • вул. Республіканська, буд. 93-146;
  • вул. Космічна, буд. 1-9.
Також буде знижено тиск у водопровідній мережі за адресами:
  • вул. Шкільна;
  • пров. Грушевий;
  • пров. Правобережний;
  • вул. Східна;
  • вул. Новосхідна;
  • пров. Віктора Федорченка;
  • вул. Чорних Запорожців;
  • пров. Святослава Хороброго;
  • вул. Січових Стрільців;
  • вул. Шістдесятників, 28;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 121.

Після завершення ремонтних робіт водопостачання буде відновлено. Проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: відключення води Кременчукводоканал
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