Протезування в Україні стане доступнішим — Мінсоцполітики

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 56

У понеділок, 23 вересня, відбулося перше засідання Міжвідомчої робочої групи з питань реформування сфери протезування. Участь брали Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності та Міністерство охорони здоров’я. Про це повідомляє Мінсоцполітики.

— Результатом нашої спільної роботи має стати нова система протезування — сучасна і доступна кожному, в будь-якому регіоні. Побудована навколо потреб людини. Але спочатку ми маємо визнати проблеми та спільно напрацювати рішення, які дадуть результат, — зазначив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін.

За державною програмою щороку допомогу отримують близько 11 тисяч осіб. Потреба в протезах зростає практично щодня.

Денис Улютін окреслив ключові проблеми та виклики: відсутність єдиного маршруту пацієнта, брак кваліфікованих протезистів, надмірна бюрократія, непрозоре ціноутворення та відсутність супроводу людини після встановлення протеза на рівні громад.

Міністр додав, що сьогодні важливо інвестувати в підготовку фахівців, розвиток інфраструктури та забезпечення рівного доступу до послуг у всіх регіонах.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко наголосив, що одне з головних завдань — описати маршрут пацієнта від ампутації до повного відновлення, виявити слабкі місця та усунути бар'єри. Для цього необхідні узгоджені дії різних відомств.

Тільки так ми зможемо підготувати реалістичну дорожню карту і закріпити її на рівні державних рішень. Для мене важливо, щоб система була не реактивною, а передбачуваною і стійкою — щоб кожен, хто потребує протезування, мав доступ до сучасних технологій, кваліфікованих спеціалістів і повної підтримки на всіх етапах відновлення, — сказав міністр охорони здоров’я.

Протягом найближчих двох тижнів учасники працюватимуть у чотирьох підгрупах:

Узгодження між медичною та соціальною системами та координація між протезистами-ортезистами та соціальними службами. Навчання та сертифікація. Моніторинг якості. Ціноутворення та закупівлі.

За результатами цієї роботи Міжвідомча група підготує пропозиції, які ляжуть в основу нової нормативної бази.