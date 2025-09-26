Протезування в Україні стане доступнішим — Мінсоцполітики

Олена Шуляк
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
ГО "Захист держави"
Разом будуємо сильну державу
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Соціальний захист

Протезування в Україні стане доступнішим — Мінсоцполітики

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 56

Результатом роботи Міжвідомчої групи з реформування протезування має стати нова система, доступна у кожному регіоні, — Денис Улютін

У понеділок, 23 вересня, відбулося перше засідання Міжвідомчої робочої групи з питань реформування сфери протезування. Участь брали Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності та Міністерство охорони здоров’я. Про це повідомляє Мінсоцполітики.

— Результатом нашої спільної роботи має стати нова система протезування — сучасна і доступна кожному, в будь-якому регіоні. Побудована навколо потреб людини. Але спочатку ми маємо визнати проблеми та спільно напрацювати рішення, які дадуть результат, — зазначив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін.

  За державною програмою щороку допомогу отримують близько 11 тисяч осіб. Потреба в протезах зростає практично щодня.

Денис Улютін окреслив ключові проблеми та виклики: відсутність єдиного маршруту пацієнта, брак кваліфікованих протезистів, надмірна бюрократія, непрозоре ціноутворення та відсутність супроводу людини після встановлення протеза на рівні громад.

Міністр додав, що сьогодні важливо інвестувати в підготовку фахівців, розвиток інфраструктури та забезпечення рівного доступу до послуг у всіх регіонах.

 Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко наголосив, що одне з головних завдань — описати маршрут пацієнта від ампутації до повного відновлення, виявити слабкі місця та усунути бар'єри. Для цього необхідні узгоджені дії різних відомств.

Тільки так ми зможемо підготувати реалістичну дорожню карту і закріпити її на рівні державних рішень. Для мене важливо, щоб система була не реактивною, а передбачуваною і стійкою — щоб кожен, хто потребує протезування, мав доступ до сучасних технологій, кваліфікованих спеціалістів і повної підтримки на всіх етапах відновлення, — сказав міністр охорони здоров’я.

Протягом найближчих двох тижнів учасники працюватимуть у чотирьох підгрупах:

  1. Узгодження між медичною та соціальною системами та координація між протезистами-ортезистами та соціальними службами.
  2. Навчання та сертифікація.
  3. Моніторинг якості.
  4. Ціноутворення та закупівлі.

За результатами цієї роботи Міжвідомча група підготує пропозиції, які ляжуть в основу нової нормативної бази.

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: протезування Мінсоцполітики
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх