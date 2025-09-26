Протезування в Україні стане доступнішим — Мінсоцполітики

Результатом роботи Міжвідомчої групи з реформування протезування має стати нова система, доступна у кожному регіоні, — Денис Улютін
У понеділок, 23 вересня, відбулося перше засідання Міжвідомчої робочої групи з питань реформування сфери протезування. Участь брали Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності та Міністерство охорони здоров’я. Про це повідомляє Мінсоцполітики.
За державною програмою щороку допомогу отримують близько 11 тисяч осіб. Потреба в протезах зростає практично щодня.
Денис Улютін окреслив ключові проблеми та виклики: відсутність єдиного маршруту пацієнта, брак кваліфікованих протезистів, надмірна бюрократія, непрозоре ціноутворення та відсутність супроводу людини після встановлення протеза на рівні громад.
Міністр додав, що сьогодні важливо інвестувати в підготовку фахівців, розвиток інфраструктури та забезпечення рівного доступу до послуг у всіх регіонах.
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко наголосив, що одне з головних завдань — описати маршрут пацієнта від ампутації до повного відновлення, виявити слабкі місця та усунути бар'єри. Для цього необхідні узгоджені дії різних відомств.
Тільки так ми зможемо підготувати реалістичну дорожню карту і закріпити її на рівні державних рішень. Для мене важливо, щоб система була не реактивною, а передбачуваною і стійкою — щоб кожен, хто потребує протезування, мав доступ до сучасних технологій, кваліфікованих спеціалістів і повної підтримки на всіх етапах відновлення, — сказав міністр охорони здоров’я.
Протягом найближчих двох тижнів учасники працюватимуть у чотирьох підгрупах:
За результатами цієї роботи Міжвідомча група підготує пропозиції, які ляжуть в основу нової нормативної бази.
