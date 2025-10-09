У Кременчуці стартував пілотний проєкт «Шкільний омбудсман»: діти захищатимуть права дітей

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 94

Учнів із кременчуцьких шкіл офіційно обрали шкільними омбудсманами — вони стежитимуть за дотриманням прав дітей у школах і допомагатимуть вирішувати конфлікти

У Кременчуці офіційно стартував пілотний проєкт «Шкільний омбудсман». Його мета — сформувати в школах безпечне, дружнє до дитини середовище, де права кожного учня будуть захищені. Кременчук став першим містом на Полтавщині, де реалізують цю ініціативу у повному обсязі.

До Кременчука завітали представник Уповноваженого з прав людини у Полтавській області Владислав Носенко, заступник очільника Полтавської ОВА Антон Чубенко, директор департаменту освіти Полтавщини Євгеній Кончаковський, представники Полтавської академії неперервної освіти, правоохоронці.

Ідея передбачає, що в кожному закладі освіти буде обрана дитина-омбудсман — представник учнів, який знатиме, як захищати права інших дітей, зможе ініціювати розв’язання конфліктів і допомагатиме зробити школу більш безпечною.

У кожному закладі загальної середньої освіти міста обрали шкільного омбудсмана — їх і запросили сьогодні на зустріч, аби детальніше розповісти про сам проєкт і чим тепер діти займатимуться на новій посаді.

— Ми дуже хочемо, щоб ви також були самостійними, щоб ви брали на себе відповідальність, не боялися, проводили відповідні навчання серед своїх однолітків, розповідали дітям, що робити, якщо ваші права порушені, — зазначив Владислав Носенко.

Представник уповноваженого також додав, що проєкт має на меті не лише вирішення конфліктів, а й підвищення правової обізнаності учнів, попередження булінгу та розвиток культури діалогу.

Наприкінці зустрічі усі шкільні омбусмани отримали отримали сертифікати, які підтверджують їхні посади.

У подальшому для омбудсманів заплановані тренінги та навчання, аби вони тоді ділилися здобутими знаннями із учнями шкіл. Крім того, їм організують екскурсію до офісу представника Омбудсмана у Полтавській області.