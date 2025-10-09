У Кременчуці стартував пілотний проєкт «Шкільний омбудсман»: діти захищатимуть права дітей

ГО "Захист держави"
Архітектор українського пробудження: виставка пам’яті Олександра Келима крокує Полтавщиною. Кременчук
ГО "Захист держави"
Володимир Поляков: «Маємо два фронти — зовнішній і внутрішній. І обидва потребують зусиль»
Олена Шуляк
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Кременчук

У Кременчуці стартував пілотний проєкт «Шкільний омбудсман»: діти захищатимуть права дітей

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 94

 

Учнів із кременчуцьких шкіл офіційно обрали шкільними омбудсманами — вони стежитимуть за дотриманням прав дітей у школах і допомагатимуть вирішувати конфлікти

У Кременчуці офіційно стартував пілотний проєкт «Шкільний омбудсман». Його мета — сформувати в школах безпечне, дружнє до дитини середовище, де права кожного учня будуть захищені. Кременчук став першим містом на Полтавщині, де реалізують цю ініціативу у повному обсязі.

До Кременчука завітали представник Уповноваженого з прав людини у Полтавській області Владислав Носенко, заступник очільника Полтавської ОВА Антон Чубенко, директор департаменту освіти Полтавщини Євгеній Кончаковський, представники Полтавської академії неперервної освіти, правоохоронці.

 

Ідея передбачає, що в кожному закладі освіти буде обрана дитина-омбудсман — представник учнів, який знатиме, як захищати права інших дітей, зможе ініціювати розв’язання конфліктів і допомагатиме зробити школу більш безпечною.

У кожному закладі загальної середньої освіти міста обрали шкільного омбудсмана — їх і запросили сьогодні на зустріч, аби детальніше розповісти про сам проєкт і чим тепер діти займатимуться на новій посаді.

— Ми дуже хочемо, щоб ви також були самостійними, щоб ви брали на себе відповідальність, не боялися, проводили відповідні навчання серед своїх однолітків, розповідали дітям, що робити, якщо ваші права порушені, — зазначив Владислав Носенко.

 

Представник уповноваженого також додав, що проєкт має на меті не лише вирішення конфліктів, а й підвищення правової обізнаності учнів, попередження булінгу та розвиток культури діалогу.

Наприкінці зустрічі усі шкільні омбусмани отримали отримали сертифікати, які підтверджують їхні посади.

 

У подальшому для омбудсманів заплановані тренінги та навчання, аби вони тоді ділилися здобутими знаннями із учнями шкіл. Крім того, їм організують екскурсію до офісу представника Омбудсмана у Полтавській області.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: школи омбудсман пілотний проєкт
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх