У Кременчуці мешканці 14-ти поверхівок замерзають: опалення працює лише кілька годин на добу

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 554

Під час відключення електроенергії у багатоповерхівках немає не тільки опалення, а й води, не можна приготувати їжу, не працюють ліфти, що створює загрозу пожеж та унеможливлює для багатьох спуск в укриття під час повітряних тривог

Після вчорашньої статті нашого видання щодо того, що мешканці 14-поверхівки, яка знаходиться на вулиці Набережна Лейтенанта Дніпрова, 48, замерзають та волають про допомогу, сьогодні до редакції «Кременчуцького Телеграфу» звернулися мешканці іншої 14-поверхівки з такими ж скаргами та закликами допомогти.

Від імені мешканців 14-поверхового будинку по проспекту Лесі Українки, 61-а, листа надіслала Марина Кравченко.

— Ми вже тривалий час змушені виживати в умовах майже повної відсутності електропостачання. Наш будинок повністю залежить від електрики. Коли немає світла — немає нічого: води, опалення, не працюють ліфти, неможливо приготувати або навіть нагріти їжу та воду, - зазначає жителька цієї багатоповерхівки.

За її словами, світло в будинку вмикають у середньому на 5–7 годин на добу, з яких на денний час припадає лише 2-3 години.

— Цього критично недостатньо для нормального життя. Використання газових балонів у квартирах — дуже небезпечний крок, особливо в багатоповерхівках, що несе загрозу пожеж і вибухів, — зауважує Марина Кравченко.

Вона наголошує, що у цьому будинку проживають сімʼї з маленькими дітьми, немовлятами, а також люди похилого віку. Багато хто мешкає на верхніх поверхах.

— Під час повітряної тривоги без ліфта люди фізично не можуть спуститися в укриття. Це створює пряму загрозу життю та здоровʼю. Як у таких умовах виживати родинам з дітьми? Як мити, годувати, зігрівати немовлят? Як літнім людям підійматися на 10–14 поверх без води, тепла і світла? Ми розуміємо складну ситуацію в країні, але ці умови вже виходять за межі можливого. Це не про комфорт — це про базові умови для життя, — говорять мешканці багатоповерхівки.

Вони зазначають, що зверталися у різні інстанції, та на гарячі лінії, у тому числі «Службу допомоги мера кременчужанам — 1563», але у відповідь чують лише одні обіцянки, а дій — «нуль».

— Просимо привернути увагу відповідних служб, місцевої влади та енергетичних компаній до проблеми мешканців багатоповерхових будинків, які повністю залежать від електропостачання. Їх у нашому місті не так багато. Нам потрібні реальні рішення, і дії, - закликають мешканці 14-поверхівки та висловлюють сподівання, що завдяки розголосу ця проблема буде почута.

У Кременчуці в 14-ти поверхівці опалення працює лише кілька годин на добу — мешканці волають про допомогу

Нагадаємо, учора до редакції «Кременчуцького Телеграфу» з такими ж скаргами та закликами про допомогу звернулися мешканці 14-поверхівки, яка знаходиться на вулиці Набережна Лейтенанта Дніпрова, 48. Вони дивуються, чому міський голова звітує, що всі 14-поверхівки в Кременчуці з опаленням та кажуть, що це неправда.

«Кременчуцький Телеграф» намагався учора отримати пояснення щодо цієї ситуації від заступника міського голови — директора департаменту ЖКГ Івана Москалика, але у суботній вечір він не взяв слухавку. Сьогодні ми так само не змогли до нього додзвонитися.

Учора ми зверталися до оператора керуючої компанії «Будсервіс», яка пояснила, що питання відключення від електроенергії не належить до їх компетенції та порадила зателефонувати до колцентру «Полтаваобленерго».

У колцентрі (номери телефонів за посиланням), почувши, що це ЗМІ, нам заявили, що «не володіють даною інформацією» та порадили звертатися з такими питаннями до компанії офіційним листом. На зауваження, що відповідь на такий лист буде йти довго, а люди замерзають і потребують допомоги зараз, операторка порадила заповнити форму електронного звернення на сайті. Ми її учора заповнили та надіслали керівництву АТ «Полтаваобленерго». Відповіді поки не отримали, але сподіваємося, що найближчим часом вона надійде.

Радимо усім мешканцям багатоповерхівки по проспекту Лесі Українки, 61а, та й інших 14-поверхівок, які потерпають від холоду, також звертатися зі скаргами до керівництва «Полтаваобленерго» (посилання на електронну форму ТУТ) та до «Служби допомоги мера кременчужанам» за номером 15-63.

Нагадаємо, учора ми писали, що будинки з електроопаленням у Полтавській області найближчим часом офіційно віднесуть до об’єктів критичної інфраструктури, тож їх не відключатимуть від електроенергії за плановими графіками. Але коли це станеться, можновладці мають повідомити людям та прискорити реалізацію цього рішення.