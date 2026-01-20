Мешканці ще однієї 14-поверхівки у Кременчуці кричать про допомогу: опалення у них працює лише кілька годин на добу

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 954

Кременчуківці, що мешкають у 14-поверхівках, не живуть, а виживають — під час відключення електроенергії у них немає не тільки опалення, а й води, не працюють ліфти, а люди не можуть навіть приготувати собі їжі

«Кременчуцький Телеграф» уже двічі описував критичну ситуацію, в якій опинилися мешканці 14-поверхівок через планові відключення електроенергії. У суботу до нас з проханням розповісти про це звернулися мешканці 14-поверхівки, яка знаходиться на вулиці Набережна Лейтенанта Дніпрова, 48. Вони розповіли, що замерзають та просили допомогти. У неділю до редакції звернулися мешканці іншої 14-поверхівки, яка знаходиться на проспекті Лесі Українки, 61-а з такими ж скаргами та закликами про допомогу.

У Кременчуці в 14-ти поверхівці опалення працює лише кілька годин на добу — мешканці волають про допомогу

Після цих публікацій з такими проблемами до «Кременчуцького Телграфа» від імені мешканців ще ожнієї 14-поверхівки, що знаходиться на вулиці Європейська, 76а, звернуся Богдан Феськов.

— Я впевнений, що мешканці усіх 14-поверхівок у нашому місті під час відключеня світла не живуть, а виживають! Наші будинки не призначені для життя без світла, тому що все залежить від електрики — плити в будинках встановлені електричні (газ відсутній), вода, опалення. У 2023 році після численних скарг у всі можливі інстанції наш будинок аж цілих 2 тижні не вимикали по графіках відключень, хоча будинки поряд продовжували вимикати. Виходить, що є така можливість не вимикати 14-поверхівки. Прошу Вас допомогти мешканцям таких будинків! — написав він у зверненні до редакції.

Варто зазначити, що в усіх закликах про допомогу, мешканці 14-поверхівок зазначають, що вони зверталися у різні інстанції, та на гарячі лінії, у тому числі до «Служби допомоги мера кременчужанам — 1563», але у відповідь чують лише одні обіцянки.

У Кременчуці мешканці 14-ти поверхівок замерзають: опалення працює лише кілька годин на добу

«Кременчуцький Телеграф» намагався отримати пояснення щодо цієї ситуації від заступника міського голови — директора департаменту ЖКГ Івана Москалика, але у його приймальні запевнили, що він перетелефонує після наради, а з особистого номеру він так і не відповів.

Після отримання першої скарги ми зверталися до оператора керуючої компанії «Будсервіс», яка пояснила, що питання відключення від електроенергії не належить до їх компетенції та порадила зателефонувати до колцентру «Полтаваобленерго».

У колцентрі (номери телефонів за посиланням), почувши, що це ЗМІ, нам відповіли, що «не володіють даною інформацією» та порадили звертатися з такими питаннями до компанії офіційним листом. На зауваження, що відповідь на такий лист буде йти довго, а люди замерзають і потребують допомоги негайно, операторка порадила заповнити форму електронного звернення на сайті та сказала, що відповідь надійде швидко. Ми її учора заповнили та надіслали керівництву АТ «Полтаваобленерго». Відповіді поки не отримали, але сподіваємося, що найближчим часом вона таки надійде.

Радимо усім мешканцям 14-поверхівок, які потерпають від холоду, також звертатися зі скаргами до керівництва «Полтаваобленерго» (посилання на електронну форму ТУТ) та до «Служби допомоги мера кременчужанам» за номером 15-63.

Нагадаємо, 17 січня ми писали, що будинки з електроопаленням у Полтавській області найближчим часом офіційно віднесуть до об’єктів критичної інфраструктури, тож їх не відключатимуть від електроенергії за плановими графіками. Але коли це станеться, досі не зрозуміло — можновладці мають прискорити реалізацію цього рішення.