У Полтавській області зафіксували випадки небезпечних інфекцій

Медики закликають мешканців області дотримуватися правил гігієни, уникати вживання сумнівних продуктів, а також бути уважними до свого самопочуття й у разі появи тривожних симптомів негайно звертатися до лікаря

У Полтавській області за 3-й тиждень 2026 року зареєстрували кілька випадків небезпечних інфекційних захворювань. Про це повідомляють в Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Зокрема, у Зіньківській територіальній громаді підтверджено випадок менінгококової інфекції. Це одне з найнебезпечніших інфекційних захворювань, яке може призводити до менінгіту або сепсису та має стрімкий перебіг. Хвороба передається повітряно-крапельним шляхом і потребує негайного медичного втручання.

Також у Чорнухинській громаді виявили випадок сальмонельозу. Це гостра кишкова інфекція, що найчастіше передається через заражені продукти харчування та може спричиняти важке зневоднення й інтоксикацію організму, особливо небезпечну для дітей і людей похилого віку.

Крім того, зафіксовано випадок хвороби Лайма. Це інфекційне захворювання, яке передається через укуси кліщів. Без своєчасного лікування воно може уражати суглоби, серце та нервову систему, чим може призвести до інвалідності.



