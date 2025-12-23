У Горішніх Плавнях родинам загиблих військових вручили державні нагороди

У Горішніх Плавнях рідним полеглих військовослужбовців передали нагороди. Про це повідомили у пресслужбі Горішньоплавнівської міської ради.
Вручили нагороди сьогодні, 23 грудня, під час 61-ї сесії Горішньоплавнівської міської ради восьмого скликання.
Посмертно орденом «За мужність» ІІ ступеня нагородили молодшого сержанта Сергія Долгополова.
Орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно відзначені:
Нагороди вручили членам родин захисників як визнання їхньої мужності, самопожертви та відданості Україні. Пам’ять полеглих героїв учасники сесії вшанували хвилиною мовчання.
Нагадаємо, нещодавно загиблим військовослужбовцям із Горішніх Плавнів Андрію Альбіту та Гаю Дудці присвоїли ордени «За мужність» ІІІ ступеня.
