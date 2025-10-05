Полеглому захиснику із Кременчуччини присвоїли орден «За мужність» ІІ супеня

ГО "Захист держави"
Володимир Поляков: «Маємо два фронти — зовнішній і внутрішній. І обидва потребують зусиль»
Олена Шуляк
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла, Війна

Полеглому захиснику із Кременчуччини присвоїли орден «За мужність» ІІ супеня

Сьогодні, 13:16 Переглядів: 168

 

Сергій Долгополов із Горішніх Плавнів загинув у лютому 2025 року при виконанні бойового завдання на Донеччині

Полеглого захисника із Горішніх Плавнів, молодшого сержанта Сергія Долгополова посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІ ступеня. Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський 30 вересня 2025 року.

Народився Сергій 8 жовтня 1995 року у місті Сіверськодонецьк на Луганщині. Після навчання у школі освіту здобув у професійному училищі, де здобув кілька будівельних професій. Далі працював за фахом на будівельних підприємствах.

У 2021 році чоловік приєднався до Збройних сил України на службу за контрактом. Має орден «За мужність» III ступеня та відзнаку Міністра оборони України «Хрест доблесті».

Загинув військовослужбовець 9 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Піщане Покровського району на Донеччині. 

Поховали Сергія Долгополова 17 лютого у Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».

Нагадаємо, нещодавно орден «За мужність» ІІІ ступеня присвоїли загиблому солдату Олександрові Матусу із Горішніх Плавнів.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: нагородження Горішні Плавні орден «За мужність» війна воїни світла
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх