Полеглому захиснику із Кременчуччини присвоїли орден «За мужність» ІІ супеня

Сергій Долгополов із Горішніх Плавнів загинув у лютому 2025 року при виконанні бойового завдання на Донеччині

Полеглого захисника із Горішніх Плавнів, молодшого сержанта Сергія Долгополова посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІ ступеня. Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський 30 вересня 2025 року.

Народився Сергій 8 жовтня 1995 року у місті Сіверськодонецьк на Луганщині. Після навчання у школі освіту здобув у професійному училищі, де здобув кілька будівельних професій. Далі працював за фахом на будівельних підприємствах.

У 2021 році чоловік приєднався до Збройних сил України на службу за контрактом. Має орден «За мужність» III ступеня та відзнаку Міністра оборони України «Хрест доблесті».

Загинув військовослужбовець 9 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Піщане Покровського району на Донеччині.

Поховали Сергія Долгополова 17 лютого у Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».

Нагадаємо, нещодавно орден «За мужність» ІІІ ступеня присвоїли загиблому солдату Олександрові Матусу із Горішніх Плавнів.