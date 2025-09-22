Полеглому захиснику із Горішніх Плавнів присвоїли державну нагороду

Полеглому на війні військовослужбовцю із Горішніх Плавнів, солдатові Олександрові Матусу посмертно присвоїли орден «За мужність» ІІІ ступеня. Відповідний Указ підписав Президент України Володимир Зеленський 17 вересня.

Народився чоловік 25 серпня 1975 року на Дніпропетровщині. У 1981 року разом із родиною переїхав до Горішніх Плавнів. Із 1994 року почав працювати на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. Упродовж 1995-1996 проходив строкову службу в лавах Збройних сил України, а тоді повернувся до роботи на ГЗК.

Наприкінці лютого 2023 року Олександра мобілізували. Загинув захисник 5 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України поблизу селища Рідкодуб на Донеччині.

Нагадаємо, нещодавно орден «За мужність» ІІІ ступеня посмертно присвоїли полеглому військовому Олександрові Терленку із Горішніх Плавнів.