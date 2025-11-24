Олена Шуляк
Кременчук, Воїни світла, Війна

Двом полеглим військовослужбовцям із Горішніх Плавнів присвоїли державні нагороди

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 131

 

Загиблим Андрію Альбіту та Гаю Дудці присвоїли ордени «За мужність» ІІІ ступеня

Полеглим захисникам із Горішніх Плавнів, солдатові Андрію Альбіту та старшому солдатові Гаю Дудці присвоїли ордени «За мужність» ІІІ ступеня посмертно. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський 21 листопада.

Відомо, що Андрій Альбіт народився 4 листопада 1988 року на Сумщині.

 

Після навчання у школі вступив на навчання до Горішньоплавнівського професійного гірничого ліцею, де здобув професію машиніста бурової установки. Із 2008 року працював за фахом на підприємствах Ferrexpo: Полтавському та Єристівському гірничо-збагачувальних комбінатах.

На захист України Андрій Альбіт став у перший день повномасштабного вторгнення. На жаль 15 жовтня 2022 року чоловік героїчно загинув під час виконання бойового завдання поблизу селища Курдюмівка на Донеччині. Увесь цей час чоловік вважався зниклим безвісти, аж доки його тіло не вдалося повернути на підконтрольну Україні територію та встановити його особу за допомогою ДНК-експертизи.

Поховали захисника 28 лютого 2025 року на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно» у Горішніх Плавнях.

Гай Дудка народився 3 січня 1970 року у Краматорську Донецької області. Після навчання в школі вступив до училища № 15 Горішніх Плавнів. 

 

Трудову діяльність на «Полтавському ГЗК» Гай Юрійович почав в липні 1987 року слюсарем з ремонту Дніпровського рудоуправління, де працював по жовтень 1988 року. У 1988-1990 роках проходив строкову військову службу. Потім понад 25 років він працював на підприємствах Горішніх Плавнів та Кременчука. З липня 2018 по січень 2019 працював у гірничому цеху ПГЗК машиністом бульдозера. З лютого 2019 року Гай Дудка працював за цією ж посадою на ТОВ «Єристівський ГЗК».

У квітні 2022 року Гай Дудка став на захист України. 27 вересня 2022 року при виконанні  бойового завдання зі здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації, виявивши стійкість і мужність, загинув у селищі Піски, Донецької області.

Чоловік тривалий час вважався безвісти зниклим. Поховали Гая Дудку 16 лютого 2024 року у Горішніх Плавнів на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».

Нагадаємо, нещодавно орден «За мужність» ІІІ ступеня посмертно присвоїли матросу Віктору Певченку із Горішніх Плавнів.

Автор: Яна Гудзь
Теги: війна воїни світла загиблий нагородження Горішні Плавні
Вверх