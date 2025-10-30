Олена Шуляк
Полеглому захиснику із Горішніх Плавнів присвоїли державну нагороду

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 14

 

Загинув Віктор Певченко у серпні 2025 року

Полеглого захисника із Горішніх Плавнів, матроса Віктора Певченка посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський 28 жовтня 2025 року.

Народився захисник 1 липня 1973 року в селі Жовтневе Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. Після закінчення 9 класів Решетилівської загальноосвітньої школи продовжив навчання в Хорольському агропромисловому коледжі. Із 1994 по 1998 роки проходив строкову військову службу в лавах Збройних Сил України.

У 2000 році разом із дружиною переїхав у Горішні Плавні. Працював на комунальному підприємстві «ВУВКГ», на Полтавському та Єристівському гірничо-збагачувальних комбінатах водієм в кар'єрі.

18 квітня 2024 року був мобілізований на російсько-українську війну. 19 серпня 2025 року вірний військовій присязі матрос морської піхоти Віктор Певченко загинув поблизу міста Мирноград Покровського району Донецької області.

Поховали військовослужбовця 25 серпня 2025 року у Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».

Нагадаємо, на початку жовтня полеглому захиснику із Горішніх Плавнів, молодшому сержанту Сергієві Долгополову посмертно присвоїли орден «За мужність» ІІ ступеня.

Автор: Яна Гудзь
Вверх