«Вірний завжди». Кременчуччина попрощалася з полеглим під Покровськом воїном Віктором Певченком

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 141

Вчора, 25 серпня, громада Горішніх Плавнів провела в останню путь загиблого на російсько-український війні матроса морської піхоти Збройних Сил України Віктора Певченка.

Народився Віктор Олександрович 1 липня 1973 року в селі Жовтневе Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. Після закінчення 9 класів Решетилівської загальноосвітньої школи продовжив навчання в Хорольському агропромисловому коледжі. Із 1994 по 1998 роки проходив строкову військову службу в лавах Збройних Сил України.

У 2000 році разом із дружиною переїхав у Горішні Плавні. Працював на комунальному підприємстві «ВУВКГ», на Полтавському та Єристівському гірничо-збагачувальних комбінатах водієм в кар'єрі.

18 квітня 2024 року був мобілізований на російсько-українську війну. 19 серпня 2025 року вірний військовій присязі матрос морської піхоти Віктор Певченко загинув в районі населеного пункту Мирноград Покровського району Донецької області.

Віктор до кінця залишився вірним девізу українських морських піхотинців «Вірний завжди».

Поховали Віктора Олександровича у Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника України.