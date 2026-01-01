У Миргородському районі в ході конфлікту чоловік убив свого 70-річного родича (доповнено)

Сьогодні, 17:55 Переглядів: 116

Сьогодні, 1 січня, від місцевих мешканців села Великі Будища Миргородського району до поліції надійшло повідомлення про тіло чоловіка без ознак життя. На місце події прибули слідчі, судово-медичний експерт та криміналісти. Під час огляду місця події працівники поліції виявили на тілі чоловіка явні ознаки насильницької смерті. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, в селі Великі Будища в приватному будинку виникла сварка між родичами. У ході конфлікту 44-річний чоловік завдав смертельних тілесних ушкоджень свому 70-річному родичу.

Доповнено:

Пресслужба поліції також повідомляє, що в будинку за тією ж адресою слідчі виявили співмешканку померлого чоловіка без ознак життя. На її тілі ознак насилля не виявлено, ймовірно, жінка померла від переохолодження.

