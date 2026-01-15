ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині з річки дістали тіло чоловіка, який провалився під кригу під час риболовлі

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 460

Подія сталася у Михайлівській громаді Полтавського району

У селі Михайлівка Полтавського району водолази дістали з річки Мокра Лип’янка тіло чоловіка, який напередодні провалився під кригу під час риболовлі.

Як повідомили в комунальній установі «Рятувально-водолазна служба» Полтавської обласної ради, учора, 14 січня, водолазний підрозділ виявив загиблого та доставив тіло на берег. Обставини події з’ясовують відповідні служби.

 

Рятувальники вкотре наголошують, що попри мінусову температуру повітря, лід на водоймах залишається небезпечним і нестійким. Вихід на тонку або нерівномірно промерзлу кригу становить пряму загрозу життю.

Фахівці закликають громадян утриматися від виходу на лід та не наражати себе на небезпеку.

Нагадаємо, минулого тижня у Кременчуці чоловік провалився під лід: врятувати його не вдалося.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: КУ "Рятувальної-водолазна служба"
Теги: крига лід загиблий рятувальники
