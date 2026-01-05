У Кременчуці чоловік провалився під лід: врятувати його не вдалося

Сьогодні, 16:53 Переглядів: 602

Сьогодні, 5 січня, у Кременчуці на пляжі Демурівка, що на Раківці, чоловік провалився під кригу. Інформацію про це почали публікувати очевидці у соцмережах. Згодом це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» підтвердила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

За її словами, про те, що на кризі перебуває чоловік, поліцію повідомили місцеві жителі. Людину доправили на берег, де медики намагалися реанімувати його.

— Але було вже надто пізно: вода холодна, чоловік замерз, — додає Анна Васенко.

Медики констатували смерть чоловіка. Нині правоохоронці встановлюють особу загиблого та з'ясовують усі обставини події.

