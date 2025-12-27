На Полтавщині двоє дітей провалилися під лід: обох вдалося врятувати

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 88

Учора, 26 грудня, близько 16.00 у Карлівці на Полтавщині двоє неповнолітніх провалилися під лід на ставку. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, двоє дітей віком близько 10 років без нагляду дорослих вийшли на кригу, яка не витримала їхньої ваги. Очевидці події викликали рятувальників, медиків та поліцію.

Рятувальники за допомогою плавзасобів дістали дітей із води та передали їх медикам. Обох постраждалих доставили до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

Наразі правоохоронці встановлюють родичів дітей і з’ясовують обставини події.

У поліції наголошують, що вихід на кригу в умовах нестійкої зимової погоди є вкрай небезпечним. Перепади температури, течія, а також ділянки поблизу мостів, очерету й водостоків роблять лід небезпечним навіть за зовнішньо міцного вигляду.

Правоохоронці закликають дорослих не залишати дітей без нагляду поблизу водойм, постійно нагадувати їм правила безпеки та забороняти ігри на кризі. У разі виявлення небезпечних ситуацій радять негайно повідомляти екстрені служби за номерами 101 або 102.

Нагадаємо, на початку березня у Горішніх Плавнях двоє рибалок провалились під лід: одна людина загинула.