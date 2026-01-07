«На щиті» до Кременчуччини повертається захисник Олександр Перченко

20 грудня 2025 року на російсько-українській війні загинув військовий з Кременчуччини Олександр Перченко. Він перебував безпосередньо в районі виконання підрозділом бойових завдань з відбиття збройного нападу та вторгнення на території України в зоні бойових дій н.п. Попівка, Великописарівської громади. Водій стрілецького відділення батальйону територіальної оборони загинув в районі села Попівка Охтирського району Сумської області внаслідок атаки росіян.

Олександр Миколайович Перченко народився 13 квітня 1983 року в селищі Градизьк Кременчуцького району. Навчався у Градизькій середній школі, згодом з 1998-2000 навчався в Харківському професійно-технічному училищі, здобувши професію «Столяра». Протягом 2011-2019 років працював слюсарем у Градизькій дільниці Глобинського управління експлуатації газового господарства. До лав Збройних Сил України Олександр був мобілізований у жовтні 2024 року. У полеглого захисника залишилися дружина та двоє синів.

Про час та дату прощання з військовим повідомлять пізніше.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.