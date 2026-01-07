Якщо один їхатиме в тролейбусі з теплом, то троє стоятимуть на зупинці: що міськрада каже про опалення у транспорті

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 576 Коментарів: 3

Якщо у тролейбусах у Кременчуці вмикатимуть опалення, то їх на маршрути виїде втричі менше. Про це розповів міський голова Віталій Малецький на засіданні виконкому сьогодні, 7 січня.

За словами мера, опалення у тролейбусах залежатиме від ситуації з енергоживленням і тими лімітами, які Кременчук отримує. Малецький зауважив, що такі ліміти змінюються щотижня. Учора місто отримало нові показники обсягів споживання електроенергії, і для деяких об'єктів ці ліміти зменшили, зокрема й для тролейбусного управління.

— Якщо ми будемо включати обігрів, і хтось один буде їздити комфортно, то троє будуть стояти на зупинці й чекати цей тролейбус, — наголосив міський голова.

Нагадаємо, опалення у тролейбусах Кременчука не вмикали й минулої зими, аргументуючи це суттєвим підвищенням витрат на електроенергію внаслідок російських обстрілів.

Додамо, у 2022 та 2023 роках опалення у тролейбусах і не вмикали. Тоді містяни неодноразово звертались до Кременчуцького Телеграфа зі скаргами щодо низької температури в салонах тролейбусів.



