Кременчук, Споживач

Якщо один їхатиме в тролейбусі з теплом, то троє стоятимуть на зупинці: що міськрада каже про опалення у транспорті

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 576 Коментарів: 3

  

Тролейбусному управлінню зменшили ліміти споживання електроенергії

Якщо у тролейбусах у Кременчуці вмикатимуть опалення, то їх на маршрути виїде втричі менше. Про це розповів міський голова Віталій Малецький на засіданні виконкому сьогодні, 7 січня.

За словами мера, опалення у тролейбусах залежатиме від ситуації з енергоживленням і тими лімітами, які Кременчук отримує. Малецький зауважив, що такі ліміти змінюються щотижня. Учора місто отримало нові показники обсягів споживання електроенергії, і для деяких об'єктів ці ліміти зменшили, зокрема й для тролейбусного управління.

— Якщо ми будемо включати обігрів, і хтось один буде їздити комфортно, то троє будуть стояти на зупинці й чекати цей тролейбус, — наголосив міський голова.

Нагадаємо, опалення у тролейбусах Кременчука не вмикали й минулої зими, аргументуючи це суттєвим підвищенням витрат на електроенергію внаслідок російських обстрілів.

Додамо, у 2022 та 2023 роках опалення у тролейбусах і не вмикали. Тоді містяни неодноразово звертались до Кременчуцького Телеграфа зі скаргами щодо низької температури в салонах тролейбусів.


0
Автор: Яна Гудзь
Теги: тролейбуси опалення КТУ тролейбусне управління
Коментарі: 3

5 477
zzzzzz:
Сьогодні, 10:36

Цікаво, а як же у Харкові їздять, чи у Сумах з опаленням. А де інде і проїзд безоплатній. Шось мер викручується якімись лімітами. Най надасть докази тих обмежень. 


2 0
1 579
evil:
Сьогодні, 11:40

МАФлєцкій ти штопаний! Під своє пєрдоліща ви всією міськрадою автівки ліше з підігрівом сидячок підбираєте. А бидло нехай мерзне у холодному транспорті. Так? Ви, бляді прострочені, хоч раз вийдіть у 8-ми градусний мороз разом з людьми з Молодіжного до міськради у холодному тролейбусі проїдьте!


2 0
1 794
Andron777:
Сьогодні, 12:17

За то ялинка палатиме до 1 лютогоsmirk


0 0

