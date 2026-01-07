Минулої доби на території області поліція розкрила 109 злочинів

Упродовж минулої доби на лінію «102» у Полтавській області надійшло понад 750 заяв і повідомлень, з яких 198 мали ознаки кримінальних правопорушень
За добу до Центру управління нарядами ГУНП у Полтавській області на спецлінію «102» звернулися понад 750 громадян. Про це повідомили в обласному управлінні поліції.
Майже 200 повідомлень, з яких 198 мали ознаки кримінальних правопорушень. Серед зареєстрованих фактів:
22 крадіжки;
11 шахрайств;
один факт незаконного обігу зброї;
два наркозлочини;
а також інші кримінальні правопорушення.
Окрім цього, на лінію «102» надходили повідомлення про домашнє насильство, побутові конфлікти, адміністративні правопорушення, а такожзвернення, що не підтвердилися або не належали до компетенції поліції.
