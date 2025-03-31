Аграрії Полтавщини засіяли понад 50 тисяч га землі: скільки всього у планах

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 124

У Полтавській ОВА зазначають, що попри виклики, аграрії роблять усе можливе для стабільного врожаю та продовольчої безпеки країни

Аграрії Полтавщини нині засіяли 50,3 тис. гектарів, найбільше — ярого ячменю, 35,3 тис. га. Також сіють овес, горох, соняшник і цукровий буряк. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації 30 березня. Загалом аграрії області планують засіяти понад 550 тис. гектарів ярих зернових і зернобобових культур. У Полтавській ОВА зазначають, що попри виклики, аграрії роблять усе можливе для стабільного врожаю та продовольчої безпеки країни. Нагадаємо, у січні на Полтавщині щонайменше дев’ять аграріїв отримали кредити на суму 58,1 мільйона гривень.

Автор: Телеграф

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