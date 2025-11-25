ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини

У Нових Санжарах чоловіка, який тяжко поранив односельця викруткою, відправили за ґрати

Сьогодні, 09:48 Переглядів: 177

 Апеляційний суд скасував умовний строк і призначив 5 років ув’язнення

Полтавський апеляційний суд призначив 5 років ув’язнення жителю Нових Санжар, який улітку 2024 року тяжко поранив чоловіка під час конфлікту. Про це повідомили в Полтавській окружній прокуратурі.

У прокуратурі зазначили, що нападник був п’яним і під час сварки вдарив потерпілого металевою викруткою в живіт. Чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження. Інцидент стався неподалік магазину.

Раніше Новосанжарський районний суд призначив обвинуваченому 5 років позбавлення волі, але звільнив його від відбування покарання — встановив іспитовий строк 3 роки за ст. 75 Кримінального кодексу України.

Прокурори оскаржили це рішення. Апеляційний суд погодився з доводами обвинувачення та скасував умовний строк, призначивши чоловікові реальне покарання — 5 років ув’язнення за ч.1 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Нагадаємо, нещодавно у Градизьку госпіталізували чоловіка з ножовими пораненнями.

Автор: Руслана Горгола Джерело фото: portal.lviv.ua
Теги: Нові Санжари судове рішення апеляція
