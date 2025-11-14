У Градизьку госпіталізували чоловіка з ножовими пораненнями: підозрюваного затримали

Конфлікт стався під час спільного дозвілля в одному з будинків

13 листопада до Кременчуцької міської лікарні госпіталізували 36-річного мешканця Градизька з ножовими пораненнями. Про це повідомили медики, після чого інформацію передали до поліції.

Правоохоронці встановили, що близько 15.30 у будинку в Градизьку між потерпілим та 57-річним місцевим жителем виник конфлікт під час спільного дозвілля. Під час сварки чоловік ударив знайомого ножем і втік.

Перший заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун повідомив, що поліціянти встановили місце перебування підозрюваного і затримали його. Нині вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, нещодавно жителя Кременчуцького району, який зарізав чоловіка колишньої, засудили на 14 років.