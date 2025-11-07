Жителя Кременчуцького району, який зарізав чоловіка колишньої, засудили на 14 років

Сьогодні, 11:35 Переглядів: 115

Жителя Кременчуцького району засудили до 14 років позбавлення волі за умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

Слідство встановило, що влітку 2024 року чоловік через ревнощі вирішив розправитися зі співмешканцем своєї колишньої дружини. Увечері він дочекався повернення суперника з роботи, підсів до нього в автомобіль і наніс щонайменше 18 ударів ножем у різні частини тіла.

Після скоєного нападник утік, однак потерпілий помер на місці від крововтрати.

Суд визнав чоловіка винним за п.4 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю). Засуджений повністю визнав провину. До набрання вироком законної сили він залишатиметься під вартою.

Нагадаємо, нещодавно кременчуківця, який ударив ножем знайомого, засудили до 5 років ув’язнення.