Кременчуківця, який ударив ножем знайомого, засудили до 5 років ув’язнення

Сьогодні, 11:33

Під час застілля між чоловіками виникла сварка

У Кременчуці суд визнав винним 48-річного місцевого жителя у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень своєму знайомому. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у Кременчуцькій окружній прокуратурі.

Подія сталася восени 2024 року в одному з гаражних кооперативів міста. Двоє чоловіків розпивали алкоголь, коли між ними спалахнула сварка. У розпалі конфлікту кременчуківець схопив кухонний ніж і вдарив опонента в живіт. Потерпілого доправили до лікарні, де йому надали медичну допомогу.

Прокурори довели вину нападника за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Суд призначив йому покарання — п’ять років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

