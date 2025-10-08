На Полтавщині судили соцпрацівницю, яка через ревнощі вдарила свого чоловіка ножем

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 259

На Полтавщині судили соцпрацівницю, яка через ревнощі вдарила чоловіка ножем. Про це стало відомо із вироку Хорольського районного суду від 6 жовтня.

У матеріалах справи зазаначено, що обвинувачена переуває у шлюбі і працює соцпрацівницею у Територіальному центрі соціального обслуговування Хорольської міської ради.

Відомо, що у липні 2023 року близько 13.00 вона прийшла додому і у привідчиненому вікні побачила свого чоловіка із іншою жінкою: та мала оголені груди, і вони разом вживали алкоголь. Через сильні хвилювання та ревнощі обвинувачена почала виганяти «суперницю» із будинку, а її чолвоік натомість почав штовхати дружину та погрожувати їй, мовляв заріже. Він вже поривався схопити зі столу кухонного ножа, проте жінка випередила його. Вона хотіла вибігти на вулицю, аби викинути ножа, проте у вузькуму приміщенні, імовірно, коридорі чоловік вдарив її в обличчя. Жінка спіткнулася і через це вдарила нетверезого чоловіка один раз ножем у тулуб. Інших тілесних ушкоджень, як зазначається у справі, на тілі поетрпілого не було.

На етапі судового розгляду справи обвинувачена проходила судово-психологічну експертизу.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд визнав жінку винною за ч. 1 ст 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінальногокоексу України та призначив їй покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, днями у Полтаві жінка поранила чоловіка ножем під час конфлікту.