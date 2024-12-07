Кременчуцькі діти з інвалідністю отримали подарунки від футболістів

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 108

У п’ятницю, 6 грудня, у гості до дітей з інвалідністю в «Оселю добра і радості» завітали футболісти. Перетворившись на святкових чарівників вони подарували дітям подарунки.

— Це було неперевершено: справжні спортсмени ФК «БУДІВЕЛЬНИК» разом з нашим другом Дмитром Самойленко прийшли до Оселі добра і радості, щоб привітати дітей з інвалідністю зі Святом Святого Миколая. Ми сердечно вдячні Президенту футбольного клубу Дмитру Самойленко за добру ініціативу і допомогу! — зазначила Жанета Симонян, заступниця голови Кременчуцького міського осередку ГО «Союз інвалідів України».