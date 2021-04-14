Кременчук, Споживач, Полтавщина

Як оформити житлову субсидію онлайн: покрокова інструкція

Сьогодні, 14:18 Переглядів: 512

 

Скористатись сервісом можна цілодобово, без вихідних і не виходячи з дому

Особливої актуальності набуло питання оформлення соціальних гарантій онлайн під час карантину, зазначає Департамет соціального захисту населення Полтавщини.


Щоб оформити субсидію, треба:

  • перейти на веб-сайт Мінсоцполітики у розділ Е-сервіси/Субсидії або за посиланням;
  • авторизуватись в один із 3-х способів: за допомогою електронного підпису, за адресою електронної пошти або ідентифікацією BankID;
  • заповнити електронну форму заяви про призначення субсидії та декларації про доходи і витрати осіб;
  • підписати заяву електронним підписом та направити на розгляд.

З інструкцією щодо заповнення заяви та декларації можна ознайомитися на сайті Департаменту соціального захисту населення Полтавської ОДА.


Треба взяти до уваги також і те, що у разі подання документів онлайн без використання електронного підпису доведеться особисто звернутись до територіального управління соціального захисту населення, аби власноруч підписати документи.


Час та дату візиту треба заздалегідь узгодити із соціальним працівником.


У разі виникнення питань можна звернутись на телефон обласної гарячої лінії: 0-800-500-620.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: субсидії оформлення онлайн
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