Патрульні Кременчука розпочали огляд доріг міста

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7 квітня інспектори відділення безпеки дорожнього руху батальйону патрульної поліції у Кременчуці розпочали практичний етап весняного комісійного огляду доріг.





Поліцейські перевіряють стан експлуатаційного утримання доріг державного та місцевого значення, вулиць та залізничних переїздів. Мета – визначити стан дорожнього полотна після зими та підготувати їх до літнього сезону належним чином.





По закінченні перевірок керівникам дорожніх та комунальних організацій патрульні видадуть приписи щодо усунення виявлених недоліків із зазначенням термінів їх усунення.