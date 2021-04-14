Кременчук

Патрульні Кременчука розпочали огляд доріг міста

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 573 Коментарів: 3

 

Після закінчення перевірок відповідальним організаціям видадуть приписи щодо усунення недоліків

7 квітня інспектори відділення безпеки дорожнього руху батальйону патрульної поліції у Кременчуці розпочали практичний етап весняного комісійного огляду доріг.


Поліцейські перевіряють стан експлуатаційного утримання доріг державного та місцевого значення, вулиць та залізничних переїздів. Мета – визначити стан дорожнього полотна після зими та підготувати їх до літнього сезону належним чином.


По закінченні перевірок керівникам дорожніх та комунальних організацій патрульні видадуть приписи щодо усунення виявлених недоліків із зазначенням термінів їх усунення.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: патрульні дороги ями
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Коментарі: 3

500
shtai:
Сьогодні, 14:14

Мерія дала вказівку після того як "підлампічила свої косяки"? Люди більше місяца "вбивали" підвіску авто на центральних шлхах міста, а вони лише зараз вийшли на перевірку?


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Andron777:
Сьогодні, 14:35

Патрульні повинні штрафи виписувати керівникам відповідним дорожнім організаціям, а не досліджувати дороги!  Досліджувати повинні ті хто відповідає за стан дорожного полотна. Коли вже в нашій країні буде порядок, а не очкозамилювання?! 


7 0
23
raduga:
Сьогодні, 15:40

Після того, як ямково заасфальтували пів міста, поліціянти перевіряють... Де ви були місяць тому, коли кожна друга автівка залишалась без колеса або двох і не те що через ями, а прірви? І хіба треба бути експертом, щоб побачити ті ями по всьому місту? Попитайте водіїв - жодна експертиза так досконало не висловиться)


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