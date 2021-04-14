На Полтавщині поліцейські затримали чоловіка, який побив водія та відібрав у нього автівку

Сьогодні, 13:41 Переглядів: 537

Виявилось, він також причетний ще й до пограбування магазину

13 квітня, близько 19.00, в селі Горбанівка чоловік побив 43-річного місцевого мешканця та відібрав у того Audi A6, повідомляє пресслужба поліції.





- На пошуки злочинця був орієнтований весь особовий склад поліції Полтави та району, а також Управління патрульної поліції Полтавської області. Упродовж години патрульні виявили та заблокували подальший рух викраденому автомобілю в селі Супрунівка на автодорозі Київ-Харків. Чоловіка, який причетний до незаконного заволодіння та нанесення тілесних ушкоджень водієві, затримали. Ним виявився місцевий 37-річний чоловік, який раніше мав проблеми із законом за нанесення тілесних ушкоджень, - зазначив начальник відділу №2 Полтавського районного управління поліції Максим Євграфов.





Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Також поліцейськими встановлено, що затриманий за 15 хвилин до угону пограбував магазин в Полтавському районі - забрав продукти харчування.





За фактами кримінальних правопорушень слідчими поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, відкриті кримінальні провадження:

ч.2 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднано з насильством),

ч.1 статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини у суді чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.